Zettel startet bei Oldtimer-Rallye

Ein Jahr nach ihrem Rücktritt vom Skisport ist Kathrin Zettel wieder sportlich aktiv. Die niederösterreichische Ex-Weltmeisterin fährt am Wochenende in der Steiermark bei den „Austrian Rallye Legends“.

Bei dieser Rennserie geht es in erster Linie um das artgerechte Bewegen von historischen Fahrzeugen. „Ich liebe alte Autos und das ist einfach schön, dass wir hier mit echten Raritäten unterwegs sind“, freut sich Zettel auf das Wochenende. Zu den Raritäten zählt auch der knallrote Porsche Carrera, mit dem bereits Niederösterreichs Rallye-Legende Kris Rosenberger unterwegs war. Mit diesem Auto wird Zettel an der Seite von Kurt Gaubinger am Wochenende unterwegs sein.

Kathrin Zettel

Bei Zettel ist der Respekt groß: „Das ist ein sehr wertvolles Auto und deshalb werden wir sicher nicht zu viel riskieren.“ Gaubinger ist nicht ganz so vorsichtig: „Wir werden schon ordentlich Gas geben. Das ist der Reiz an so einer Rallye, dass man gesperrte Straßen zur Verfügung hat und das sollte man doch ausnutzen“, lacht Zettels Lebensgefährte.

Pure Harmonie hinter dem Steuer

Zu hitzigen Diskussionen kommt es bei den beiden so gut wie nie. Zettel übernimmt bei manchen Sonderprüfungen sogar das Kommando und dann wird Kurt Gaubinger zum Co-Piloten. Den richtigen Weg zur Ideallinie kennt Zettel ja noch aus der aktiven Karriere im Alpinen Ski-Weltcup: „Auf dem Berg war ich daheim, beim Skifahren war ich in meinem Element. Aber der Rallyesport ist eine schöne, neue Aufgabe und wir werden die Prüfungen heuer sicher gut meistern.“

Zettel kann sich bei den „Austrian Rallye Legends“ in Admont jedenfalls auf große Fan-Unterstützung freuen. Sie ist ja mittlerweile von Göstling in die Steiermark übersiedelt und hat in Admont ein Haus gebaut.

