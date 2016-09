Mondi investiert 30 Millionen Euro in Korneuburg

Der Konzern Mondi zählt zu den weltweit größten Erzeugern von Kunststoffverpackungen. Nachdem der Bedarf an jenen Produkten stetig gestiegen ist, investiert Mondi in das Werk in Korneuburg bis 2017 nun 30 Millionen Euro.

Vor allem Gebinde für Tierfutter und Fertiggerichte erzeugt der Konzern Mondi am Standort Niederösterreich, das Werk wurde 1973 in Korneuburg eröffnet. Schon 2015 seien zehn Millionen Euro investiert worden, teilte das Unternehmen mit. Nachdem der Bedarf an solchen Produkten in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist, investiert Mondi nun bis 2017 weitere 20 Millionen Euro in den niederösterreichischen Standort.

Somit werden bis 2017 30 Millionen Euro in neue Maschinen sowie in den Ausbau des Werkes investiert. Die Produktionsfläche wird dabei auf knapp 15.000 Quadratmeter verdoppelt. Damit sollen künftig pro Jahr bis zu 2,4 Milliarden Standbodenbeutel produziert werden. Die Herausforderung dabei ist, dass die Beutel den Inhalt einerseits frisch halten, andererseits aber dennoch gut schützen. Dadurch soll vor allem die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängert werden. Die Anzahl der Mitarbeiter wird bereits laufend erhöht. Zur konkreten Anzahl, wie viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen werden, äußert sich das Unternehmen nicht.

