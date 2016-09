Fußgängerin von Pkw erfasst

Zu einem tödlichen Unfall mit einem Alkolenker ist es in der Nacht auf Freitag im Bezirk Tulln gekommen. Der Mann hatte die Fußgängerin mit der rechten Fahrzeugseite gerammt, sie erlitt tödliche Verletzungen.

Eine Fußgängerin ist in der Nacht auf Freitag in ihrem Heimatbezirk Tulln von einem 68-jährigen Alkolenker erfasst und getötet worden. Die 27-Jährige war in Sieghartskirchen mit ihrem Lebensgefährten unterwegs, als sie von einem Auto mit der rechten Fahrzeugseite gerammt wurde. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion an, berichtete die Polizei.

Die Frau dürfte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten vom Ortsteil Henzing Richtung Wagendorf gegangen sein. Der Begleiter der 27-Jährigen und der Lenker aus dem Bezirk Tulln wurden bei dem Unfall kurz vor 23.00 Uhr auf der L123 nicht verletzt. Ein Alkotest beim 68-Jährigen verlief positiv.