Wachau hofft auf Marathon der Rekorde

Mehr als 8.000 Läuferinnen und Läufer werden am Sonntag beim 19. Wachau-Marathon teilnehmen. Das Herzstück ist der Halbmarathon von Spitz nach Krems. Die Top-Athleten aus Kenia wollen dabei eine neue Bestzeit aufstellen.

Die Siegerzeit von Geoffrey Ronoh bei „Kärnten läuft“ steht in Österreich seit dem Jahr 2014 in den Geschichtsbüchern. Der Kenianer gewann den Halbmarathon in 59:45 Minuten und unterbot damit als erster Läufer bei einem Halbmarathon in Österreich die „Ein-Stunden-Marke“. In der Wachau könnte Ronohs Landsmann Peter Kirui am Sonntag diesen Rekord verbessern. Er hat eine persönliche Bestzeit von 59:22 Minuten und ist durchaus in der Lage, die Bestzeit anzugreifen.

fairplayfoto.net

Kirui ist damit auch der schnellste Mann, der jemals in der Wachau am Start war. Veranstalter Michael Buchleitner traut ihm den Rekord zu: „Er hat erst vor wenigen Wochen bei seinem Sieg in Kärnten gezeigt, dass er sehr schnell sein kann. Wir haben eine schnellere Strecke als Kärnten und wenn alles passt, könnte es ein denkwürdiges Rennen werden.“

Das Feld der Elite-Läufer ist heuer deutlich kleiner als in den vergangenen Jahren. Neben Peter Kirui sind nur noch zwei weitere Top-Athleten aus Kenia am Start, die um den Sieg mitlaufen können. Auch diese Tatsache spricht für einen Rekord. In den vergangenen Jahren brachten sich die Top-Läufer oft gegenseitig um den Rekord, weil sie das Rennen zu schnell begonnen hatten und im Finish das Tempo nicht mehr halten konnten.

vision05/Alex Felten2013

Pfeil hofft auf gute Generalprobe

Ein Sieg für Kenia ist also so gut wie sicher, auf eine Top-Platzierung hofft aber auch ein Lokalmatador. Der Oberösterreicher Valentin Pfeil will seine persönliche Bestzeit von 1:04:16 Stunden bestätigen. „Es ist unrealistisch, dass ich unter einer Stunde laufe. Das ist nicht möglich. Aber ich verspreche, dass ich alles geben werde“, freut sich Pfeil auf die Wachau. Der Halbmarathon ist für den 28-Jährigen die Generalprobe für den Frankfurt-Marathon Ende Oktober.

Auch bei den Damen sind die Athletinnen aus Kenia die Favoritinnen. Viola Jelagat gewann im Vorjahr in der Wachau und heuer im August in Kärnten. Nachdem ihre Bestzeit bei 1:09:27 Stunden liegt, könnte sie den 13 Jahre alten Streckenrekord der Ungarin Beata Rakonczai (1:09:45) verbessern.

Der Halbmarathon startet um 10.00 Uhr in Spitz, dann beginnt auch der klassische Marathon in Emmersdorf. Bereits um 9.30 Uhr startet der Viertelmarathon in Weißenkirchen. Dazu werden auch Bewerbe für Nordic Walker und verschiedene Staffelbewerbe angeboten.

Links: