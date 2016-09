GLOBART denkt über „Wirklichkeiten“ nach

Von 22. bis 25. September lädt die GLOBART Academy wieder in das Kloster Und in Krems, wo sich die Denkwerkstatt für Zukunftsthemen heuer den „Wirklichkeiten“ widmet. Den GLOBART Award erhält der Regisseur Michael Haneke.

Gemäß dem Motto „Die Zukunft passiert jetzt! Are You Ready?“ beschäftigen sich Philosophen, Soziologen, Ökonomen, Wirtschaftsexperten, Autoren und Künstler in Impulsvorträgen, Workshops, Tanz- und Filmvorführungen unter anderem mit der Vorbereitung auf technologische, klimatische, demokratie- und sozialpolitische Umbrüche, mit der radikalen Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung und mit dem Bildungssystem.

GLOBART auf der Suche nach neuen Perspektiven

Weil die großen Veränderungen, die derzeit in so vielen Lebensbereichen vor sich gehen, neue Rahmenbedingungen erfordern, will die GLOBART Academy anhand unterschiedlicher Wahrnehmungen neuer Wirklichkeiten in einer Welt voller Lösungen neue Modelle des Gelingens aufzeigen. „Solcherart soll vor dem Hintergrund sinnstiftender Arbeit, neuer Ideen für das Schulsystem, eines sorgsamen Umgangs mit der Natur und eines wertschätzenden Umgangs miteinander für die Zukunft vorgedacht werden“, heißt es seitens der Veranstalter.

ORF/Reinhard Linke

Programm-Höhepunkte sind die Überreichung des GLOBART Awards an Michael Haneke anlässlich der Eröffnung am 22. September (Klangraum Krems Minoritenkirche, 19.00 Uhr), am 23. September die Tanzperformance „Lampedusa in Wien“ und ein Konzert der Band The Common Blue, am 25. September ein Filmfrühstück mit Michael Haneke und dessen Film „Liebe“ (Kino im Kesselhaus, 10.00 Uhr) sowie ein Konzert mit Patricia Kopatchinska und Markus Hinterhäuser (Klangraum Krems Minoritenkirche, 18.00 Uhr). Ergänzend dazu wird bereits seit 9. September im Museum Krems die Ausstellung „It’s Time to Open The Black Boxes“ von Danae Stratou gezeigt.

Links: