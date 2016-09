Antennenfernsehen startet in neues Zeitalter

Ab 27. Oktober wird in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland auf neues digitales Antennenfernsehen umgestellt. Betroffen sind in Niederösterreich jene 150.000 Haushalte, die ihre TV-Programme über Antenne empfangen.

Alle Informationen zur Umstellung Hotline 0800 66 55 66 (Montag bis Samstag von 8.00 bis 21.00 Uhr) und im ORF-Teletext auf Seite 883

Die Zuseherinnen und Zuseher können ihr TV-Angebot dann in High Definition (HD) empfange, also mit hoher Bildauflösung und damit in noch besserer Qualität. TV-Kunden, die ihr Programm via Satellit oder Kabel empfangen, sind von dieser Umstellung NICHT betroffen.

Für Michael Wagenhofer, den Geschäftsführer der Österreichischen Rundfunksender GmbH und Co KG (ORS), ist die HD-Umstellung auf neues digitales Antennenfernsehen ein logischer Schritt. „Die Bildschirmdiagonalen sind in den letzten Jahren immer größer geworden und trotzdem haben viele ihre Fernseher noch nicht an ein HD-Signal angehängt. Deshalb wird Antennenfernsehen jetzt durchgehend HD-fit“, so der ORS-Geschäftsführer. „Alle Programme des ORF, einschließlich die Bundesland-Sendung ‚Niederösterreich heute‘, können in High Definition empfangen werden – dazu kommt noch die gesamte Radiofamilie des ORF“, ergänzt Wagenhofer.

Wie steige ich um? Es dauert nicht sehr lange, und die Installation der simpliTV-Box an das Fernsehgerät ist ganz einfach durchzuführen.

Ab 19. September informieren Einblendungen am unteren Bildschirmrand jene TV-Kunden, die ihre Fernsehprogramme über Antenne empfangen und von der HD-Umstellung betroffen sind. Sie müssen sich entweder eine neue simpliTV-Box kaufen, die an das Fernsehgerät angeschlossen wird, oder (bei neueren TV-Geräten) ein Empfangsmodul.

Die Installation der simpliTV-Box an das Fernsehgerät ist einfach: Die Box wird an den Strom angeschlossen, dann mit dem HDMI-Anschluss und mit dem Antennenkabel verbunden. Per Fernbedienung muss am TV-Gerät die richtige Quelle, also HDMI 1, ausgewählt und der Sendersuchlauf gestartet werden. Nach wenigen Minuten sind die Programme in HD zu empfangen.

simpliTV-Boxen bereits jetzt erhältlich

Kostenlos ist der Empfang der ORF-Sender, sowie 3sat, ATV, Puls4, Servus und der regional verfügbaren Programme. Für alle, die ein größeres TV-Angebot konsumieren möchten, bietet simpliTV ein monatliches Abo mit einem erweiterten Programmangebot von rund 40 Sendern an.

ORF

simpliTV-Boxen und Module sind bereits jetzt beim Fachhändler erhältlich. Erich Ardatin von der Bundesinnung der Kommunikationselektroniker empfiehlt den TV-Kunden sich bald zu informieren: "Es ist am 27. Oktober definitiv für die DVB-T-Seher finster“ sagt Ardatin, „der Bildschirm bleibt dann schwarz, wenn die Kunden nicht zeitgerecht dafür sorgen, dass sie das neue DVB-T2-Signal empfangen können.“

Beratung durch Experten im Radio und am Telefon

Der ORF Niederösterreich informiert in allen Medien ausführlich über die HD-Umstellung. TV-Experte Michael Weber ist am 20.September ab 8.00 Uhr, am 4. Oktober um 10.20 Uhr, am 11. Oktober um 15.00 Uhr, am 20. Oktober um 10.20 Uhr sowie um 13.40 Uhr live zu Gast auf Radio Niederösterreich. Im Anschluss steht Michael Weber am Telefon für Fragen zum neuen digitalen Antennenfernsehen zur Verfügung.

Infos mit den „NÖ heute“-Moderatoren

simpliTV informiert auch in diversen Einkaufszentren über das neue digitale Antennenfernsehen – der ORF Niederösterreich ist an folgenden Terminen (jeweils von circa 11.00 bis 13.00 Uhr) mit dem bzw. der jeweiligen „NÖ heute“-Moderator bzw. -Moderatorin des Tages vertreten:

22. September: Rosenarcade Tulln mit Nadja Mader

23. September: Shopping Horn mit Werner Fetz

24. September: G3 Shopping Gerasdorf mit Margit Laufer

29. September: City Center in Amstetten mit Thomas Birgfellner

6. Oktober: Bühl Center Krems mit Silvia Schreiber

7. Oktober: Traisenpark St. Pölten mit Thomas Birgfellner

8. Oktober: Traisenpark St. Pölten mit Werner Fetz

10. Oktober: SCS Vösendorf mit Thomas Birgfellner

11. Oktober: SCS Vösendorf mit Thomas Birgfellner

12. Oktober: SCS Vösendorf mit Thomas Birgfellner

13. Oktober: EKZ Fischapark Wr. Neustadt mit Margit Laufer

14. Oktober: EKZ Fischapark Wr. Neustadt mit Robert Ziegler

