Hakenkreuze auf Mülltonnen und Baustellentafeln

Die Baustelle des neuen Feuerwehrhauses in Weigelsdorf (Bezirk Baden) ist in der Nacht auf Samstag von Vandalen beschmiert worden. Auf Baustellentafeln, Transparenten und Mistkübeln wurden unter anderem auch Hakenkreuze gemalt.

Seit Jahresbeginn wird in Weigelsdorf das neue Feuerwehrhaus errichtet. Die Baustelle liegt direkt neben der Kirche. Bei Grabungen wurden unter anderem fünf Gräber mit Tongefäßen und Münzen aus dem zehnten bis zwölften Jahrhundert gefunden.

Eine kleine Gruppe von Bürgern wehrte sich deshalb von Anfang an gegen den Standort. Regelmäßig wurden Bauzäune, Mistkübel und Transparente der Baufirma mit Parolen wie „Lasset die Toten ruhen“ oder „Danke an die Gemeinde“ beschmiert worden.

Zum ersten Mal waren es nun auch Hakenkreuze. Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) sagte gegenüber noe.ORF.at, dass er in diesem Zusammenhang aber nicht an einen nationalsozialistischen Hintergrund glaube, sondern eher an eine weitere Unmutsäußerung, die sehr unüberlegt gewesen sei. Die Gemeinde Ebreichsdorf, zu der Weigelsdorf gehört, erstattete Anzeige, sie hält jedenfalls an den Bauplänen fest. Das neue Feuerwehrhaus in Weigelsdorf soll spätestens im Sommer 2017 eröffnet werden.

