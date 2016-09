Weinbauern mit 2016er-Qualität zufrieden

Die Weinlese hat in Niederösterreich begonnen, erste Sorten werden geerntet. Mit der Qualität ist man zufrieden, denn der warme Sommer konnte das schlechte Wetter und den Frost im Frühjahr großteils wieder gut machen.

Derzeit werden bereits Aromasorten wie zum Beispiel der Muskateller und auch Trauben für Sekt und Saft geerntet. Die Hauptlesezeit beginnt aber erst gegen Monatsende. Sowohl die Qualität als auch die Quantität der heurigen Weinernte sind gut, sagt Franz Backknecht, Präsident des Niederösterreichischen Weinbauverbandes.

Mit etwa 1,3 Millionen Hektoliter liegt der Ertrag im jährlichen Durchschnitt. Vor allem in den vergangenen 14 Tagen hätten die Trauben in ihrer Reifeentwicklung das wieder aufgeholt, was Frost und Dauerregen davor an Schaden angerichtet haben, so Backknecht. Den heurigen Weinen sagt er ein ausbalanciertes Säure-Zucker-Verhältnis voraus - also trinkbare Weine mit weniger hohem Alkoholgehalt.

Links: