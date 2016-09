Prozess: Ehepaar zuhause brutal überfallen

Wegen eines Raubüberfalls in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) müssen sich am Montag sechs Männer am Landesgericht Wr. Neustadt verantworten. Sie sollen ím Februar ein Ehepaar in dessen Haus überfallen und schwer verletzt haben.

Drei Männer sollen nach Angaben der Polizei das Haus während des Überfalls im Außenbereich abgesichert haben, während zwei weitere Verdächtige über eine offene Eingangstüre in das Einfamilienhaus gelangten. Die Täter waren maskiert und forderten von dem Ehepaar (84 und 87 Jahre) Bargeld, dabei kam es zu einem Handgemenge.

Ein Täter stieß die 84-jährige Frau zu Boden, ebenso den zu Hilfe eilenden 87-jährigen Mann, der dabei einen Bruch des rechten Ellenbogengelenks erlitt. Der Frau wurde durch Schläge mit Handschellen eine stark blutende Rissquetschwunde am Handgelenk zugefügt. Danach fesselten die Räuber das Ehepaar mit Handschellen, durchsuchten das gesamte Haus und erbeuteten Bargeld und Sparbücher. Die beiden Überfallenen wurden nach dem Überfall mehrere Monate lang psychologisch behandelt.

Die Anklage gegen die sechs Männer lautet auf schweren Raub. Nach Angaben der Polizei sollen sich die Rumänen im Alter zwischen 26 und 44 Jahren bereits in ihrem Heimatland verabredet haben, den Raubüberfall auf das Ehepaar zu begehen. Zuvor hatten zwei der Männer und weitere Komplizen als Gartenhelfer und Fassadenarbeiter die Situation ausgekundschaftet. Den sechs Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren.

