Gärtner bestreitet Weitergabe von Infos

Fünf Angeklagte werden beschuldigt, ein Ehepaar in deren Haus überfallen und beraubt zu haben. Der Zweitangeklagte hat sich im Landesgericht Wr. Neustadt am Montag des Raubes nicht schuldig bekannt. Er arbeitete beim Ehepaar als Gärtner.

Die Aufgaben unter den Beschuldigten wären bei dem brutalen Überfall laut Staatsanwaltschaft genau verteilt gewesen: Zwei durchsuchen das Haus, während die drei anderen im Auto warten und die nahe gelegene Polizeiinspektion auskundschaften.

Der Zweitangeklagte soll laut Anklage Informant für den Überfall gewesen sein. Dieser Darstellung widerspricht er im Prozess: Ein, zwei Tage vor dem Überfall habe er zusammen mit seiner Tante die Nachbarin des Ehepaares besucht, die allerdings nicht daheim gewesen sei. Bei dieser Gelegenheit habe er den 88-Jährigen am Zaun gesehen und mit ihm gesprochen. Am Tag des Überfalls war er bis etwa 15.00 Uhr in der Arbeit. Der 27-Jährige räumte ein, mehrmals angerufen worden zu sein. Er habe aber mit dem Ganzen nichts zu tun haben wollen, beteuerte er.

Widersprüchliche Aussagen zur Planung der Tat

Wie der Erstangeklagte im Prozess ausführte, wäre es nicht notwendig gewesen, Gewalt gegen das Ehepaar anzuwenden, dennoch sollen er und ein Komplize den 88-jährigen Mann und seine 84-jährige Frau mit Handschellen gefesselt, auf den Boden gestoßen, geschlagen und zum Teil schwer verletzt haben.

Dem geständigen Erstangeklagten tue seine Tat leid, sagte seine Verteidigerin. Er räumte in seiner Befragung via Dolmetscherin ein, dass die Gruppe damals zu fünft im Auto nach Österreich gefahren war, aber nur „um zu stehlen“, wenn niemand im Haus sei. Die Richterin hielt ihm eine frühere Aussage vor, wonach er das Ehepaar vom Hof durch das Fenster gesehen hätte und dennoch ins Haus eingedrungen sei. Die Angeklagten hatten eine Brieftasche mit 500 Euro Bargeld und Sparbücher mit einer Einlage von 48.000 Euro erbeutet. Das Geld wurde auf drei Beteiligte aufgeteilt. Den Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft.