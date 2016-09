1. Oktober: 129 Museen bei „Langer Nacht“

Seit dem Jahr 2000 gibt es die „Lange Nacht der Museen“. Zum 17. Mal haben am Samstag Besucherinnen und Besucher mit nur einem Ticket Zugang zu den 129 in Niederösterreich teilnehmenden Einrichtungen.

129 Museen, Galerien, Sammlungen und Kulturinstitutionen gibt es nach Angaben der Infobroschüre zur „Langen Nacht der Museen“. Neben bekannten wie dem Karikaturmuseum in Krems oder dem Krahuletzmuseum in Eggenburg (Bezirk Horn) gibt es aber auch weniger bekannte Museen wie etwa das 1. Österreichische Computermuseum in Bad Pirawarth (Bezirk Gänserndorf) oder das Landwirtschaftsmuseum Buchinger in Weißenkirchen an der Perschling (Bezirk St. Pölten) oder das Zuckermuseum in Baden.

ORF/Hans Leitner

Anlässlich der „Langen Nacht der Museen“ sind auch viele Veranstaltungen geplant. In der ehemaligen Synagoge von St. Pölten werden unbekannte Werke aus den musikalischen Schätzen vertriebener Komponisten zu hören sein, während man im Museum Niederösterreich nur wenige Meter weiter über riesige Achatschnecken und deren richtige Haltung als Haustier diskutiert.

Das Römermuseum Mautern (Bezirk Krems) präsentiert in Spezialführungen römische Küche und antike Kochkunst, während das „Lebende Handwerksmuseum“ in St. Leonhard am Hornerwald (Bezirk Krems) verschiedene Handwerker bei ihrer Arbeit zeigt, und im Eisenbahnmuseum Strasshof (Bezirk Gänserndorf) dürfen Interessierte auf dem Führerstand einer Lokomotive mitfahren.

Extra-Programm für Kinder

Auch eigene Kinderveranstaltungen sind bei der „Langen Nacht der Museen“ geplant. Das Stadtmuseum Wr. Neustadt lädt zum Kräutersäckchen-Basteln, in Pfaffstätten (Bezirk Baden), dem langjährigen Produktionsstandort von Matador, dürfen Kinder mit dem Holzspielzeug basteln. Im Heimatmuseum Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) präsentieren Schulkinder die Museumsschätze, im Pindigiland in Ruprechtshofen (Bezirk Melk) stehen spezielle tiefergelegte Kinderflipper zur Verfügung.

129 Stationen um 15 Euro

Eine reguläre Eintrittskarte für Museen und Galerien in St. Pölten, Krems, Mautern, Traismauer, Nussdorf, Stift Göttweig und Paudorf kostet 15 Euro, es gibt diverse Ermäßigungen. Das Ticket gilt auch als Fahrschein für die Shuttle-Busse.

Ein regionales Ticket, das nicht als Fahrschein gilt, ist um sechs Euro erhältlich. Dieses Ticket gilt auch für alle anderen teilnehmenden Museen und Galerien, die nicht von Shuttle-Bussen angefahren werden.

