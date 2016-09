AK warnt Konsumenten vor hohen Anzahlungen

Die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) warnt vor einer Installationsfirma, die von einer Kundin zu einem Zeitpunkt eine Anzahlung verlangt hatte, als dieses Unternehmen gar nicht mehr existierte.

Eine Frau bestellte bei einer Gas- und Sanitärtechnikfirma einen Badewannenaufsatz, einen Waschtisch und einen Spiegel inklusive Montage. Weil ihr dank Sammelbestellung ein günstigerer Preis versprochen wurde, bezahlte sie am 20. Mai 2016 vorab 1.550 Euro in bar. Nach der vereinbarten Lieferzeit von sechs Wochen urgierte die Frau bei der Firma. Dort erfuhr sie, dass der Zeitplan aufgrund einer Erkrankung eines Mitarbeiters nicht eingehalten werden konnte.

Anfang August hieß die Ausrede „drei Wochen Betriebsurlaub“, doch auch der nächste versprochene Termin verstrich tatenlos - bis heute. Als die Frau herausfand, dass alle drei Geschäftsstellen in Baden, Schwechat und Klosterneuburg (beide Bezirk Wien-Umgebung) mittlerweile geschlossen sind, die Firmenwebsite gelöscht und am Mobiltelefon niemand mehr abhebt, wandte sie sich an die Konsumentenberatung der AKNÖ.

„Die eingeleitete Recherche erhärtet den Betrugsverdacht. So erstatteten zwei andere Geschädigte bereits Anzeige, zwei weitere Betroffene wenden sich ebenfalls an die Arbeiterkammer“, so die AKNÖ. Zudem sei die Firma, die auf den Namen Aleksandra M. eingetragen ist, laut Kreditschutzverband bereits seit 6. Mai 2016 geschlossen. „Die Aufträge samt Bezahlung wurden also zu einem Zeitpunkt angenommen, an dem das Unternehmen gar nicht mehr existierte.“

"Schließen Sie mit Firmen, die völlig überzogene Beträge als Anzahlung oder sogar den gesamten Preis vorab verlangen, keine Verträge. Das Risiko, einem Betrug aufzusitzen, ist kaum abzuschätzen“, warnt AKNÖ-Konsumentenberater Horst Krumholz. Bei handwerklichen Aufträgen seien - wenn überhaupt - Anzahlungen von maximal zehn bis 20 Prozent des Angebotspreises üblich.

AKNÖ-Präsident Markus Wieser ergänzt: „Bei hohen Anzahlungen sollten alle Alarmglocken läuten. Eine wirklich seriöse Firma erledigt zuerst die Arbeit und stellt erst nach Erfüllung des Auftrags die Rechnung.“

