Kind in Weidling überfallen

In Weidling (Bezirk Wien-Umgebung) wurde laut Polizei ein zehnjähriger Bub von einem unbekannten Mann überfallen und geschlagen. Der Täter konnte einen kleinen Geldbetrag stehlen und ergriff die Flucht.

Das zehnjährige Kind war nachmittags in der Rathgasse in Weidling unterwegs. Plötzlich wurde der Bub von einem bislang unbekannten Täter am Rucksack und Oberkörper von hinten erfasst und zu Boden gerissen. Der Täter durchsuchte laut Polizei den Rucksack und die Geldbörse des Opfers. „Er nahm ein paar Euromünzen an sich“, heißt es in der Aussendung der Landespolizeidirektion.

Zehnjähriger erlitt einen Schock

Der Täter versetzte dem Bub einen Fußtritt im Bereich der Hüfte und konnte flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Kind erlitt keine Verletzungen, jedoch einen großen Schock. Laut Polizei handelt es sich bei dem Unbekannten um einen Mann, der zwischen 175 und 190 Centimeter groß ist. Er war laut den Beschreibungen des Kindes mit einer dunklen Hose, einem blauen T-Shirt und schweren Schuhen bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 059133-3220.