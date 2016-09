Baden: ÖVP nominiert Szirucsek als Bürgermeister

Baden bekommt einen neuen Bürgermeister. Nachdem Kurt Staska (ÖVP) am Montag überraschend zurückgetreten ist, hat der ÖVP-Stadtparteivorstand am Dienstagabend den bisherigen Gemeinderat Stefan Szirucsek als Nachfolger nominiert.

Volkspartei Baden

Die Entscheidung im ÖVP-Stadtparteivorstand fiel am Dienstagabend einstimmig auf Stefan Szirucsek, der seit 2005 dem Gemeinderat der Stadt Baden angehört. Er soll kommenden Dienstag vom Gemeinderat gewählt werden. Bis dahin führt derzeit Vizebürgermeisterin Helga Krismer von den Grünen die Geschäfte.

In Baden regiert derzeit eine Koalition aus ÖVP, Grünen und Neos. Dieses Arbeitsübereinkommen gelte auch in Zukunft, heißt es von dem designierten Bürgermeister Stefan Szirucsek in einer ersten Reaktion. „Ich danke dem Stadtparteivorstand für die breite Unterstützung und lade alle politischen Mitbewerber ein, gemeinsam die Zukunft unserer Stadt zu gestalten“, so Szirucsek.

Der bisherige Badener Bürgermeister Kurt Staska war am Montag völlig überraschend zurück getreten. In einer Stellungnahme sprach der 57-Jährige am Montag von Streitigkeiten in der Partei und persönlichen Untergriffen, die ihn zu diesem Schritt bewogen hätten - mehr dazu in Badens Bürgermeister Staska zurückgetreten (noe.ORF.at; 19.9.2016).

