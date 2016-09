Brutaler Raubüberfall auf Rollstuhlfahrer geklärt

Ein brutaler Raubüberfall, der im Jänner in Moosbrunn (Bezirk Wien-Umgebung) verübt wurde, ist geklärt. Zwei Männer sollen einen Rollstuhlfahrer und dessen Pflegerin im Eigenheim brutal überfallen haben. Ein Mann ist in Haft.

Am 12. Jänner drangen zwei Täter in Moosbrunn mit Sturmhauben und einem Messer in ein Einfamilienhaus ein. Sie verletzten einen querschnittgelähmten Mann und dessen Betreuerin - mehr dazu in Rollstuhlfahrer und Pflegerin brutal überfallen.

Beide Opfer wurden verletzt

Einer der Täter schlug den 72-jährigen Querschnittgelähmten mit der Faust. Die 43-jährige Betreuerin des Mannes wollte ihm zu Hilfe kommen und wurde ebenfalls attackiert. Schließlich ließen die beiden Männer von ihren Opfern ab und stürmten aus dem Haus.

Beide Opfer wurden verletzt. Die Täter konnten Bargeld und zwei Fahrräder gestohlen. Nach umfangreichen Erhebungen forschten Kriminalisten aus Niederösterreich zwei Rumänen als Täter aus. Einer, ein 34-jähriger Mann, konnte in Rumänien verhaftet werden. Er wurde bereits ausgeliefert und sitzt in der Justizanstalt Korneuburg in Haft. Nach dem zweiten Verdächtigen wird per internationalem Haftbefehl gefahndet.