Blindenmarkt: „Boccaccio“ in neuer Spielstätte

Mit „prickelnder Erotik, Witz und Esprit“ (Intendant Michael Garschall) warten die Herbsttage Blindenmarkt zur Eröffnung des neuen Hauses auf: Auf dem Programm steht „Boccaccio“, die erfolgreichste Operette von Franz von Suppé.

„Im Mittelpunkt der turbulenten Komödie steht der berühmte Dichter Giovanni Boccaccio. Seine Geschichten entzweien die Florentiner Bürger. Während die Frauen ungeduldig seinen erotischen Erzählungen entgegenfiebern, haben die Männer nur ein Ziel vor Augen: Der verruchte Dichter muss hinter Gitter. Doch das spießige Gehabe der Männer kann die Begeisterung der Frauen nicht trüben, denn Boccaccio spricht ihnen aus der Seele“, kann man auf der Website der Herbsttage Blindenmarkt (Bezirk Melk) lesen.

Herbsttage Blindenmarkt/Mark Glassner

Ein musikalischer Höhepunkt ist das bekannte Duett „Florenz hat schöne Frauen“. Für die Regie konnte Intendant Michael Garschall einmal mehr Isabella Gregor engagieren, die musikalische Leitung liegt wieder bei Operettenspezialist Kurt Dlouhy, es spielt das Kammerorchester Blindenmarkt. Auf der Bühne sind u.a. Milena Arsovska, Gabriele Schuchter, Anete Liepina, Marcus Ganser, Alexander Kaimbacher, Willi Narowetz und Daniel Serafin zu sehen und zu hören.

Garschall: „Ein Meilenstein in der Festivalgeschichte“

Das Jahr 2016 ist „ein Meilenstein in der Geschichte des erfolgreichen Festivals“, zeigt sich Garschall erfreut. Mit der Premiere von „Boccaccio“ wird das neue Veranstaltungshaus eröffnet, die Ybbsfeldhalle. „Unsere Gäste erwartet ein großzügiger Zuschauerraum mit Orchestergraben, eine Tribüne, auf der alle Reihen erhöht sind, eine komfortable Bestuhlung, ein Foyer mit neuen WC-Anlagen und vieles mehr“, kündigt Intendant Garschall an.

Die Premiere von „Boccaccio“ ist am 7. Oktober, weitere Aufführungen sind am 9., 13., 14., 15., 21., 22., 23., 28., 29. und 30. Oktober. Am 15. und 22. Oktober gibt es um 15.00 Uhr und um 19.30 Uhr Vorstellungen.

Neben den Aufführungen von „Boccaccio“ steht aber noch mehr auf dem Festivalprogramm. So findet am 2. Oktober (10.30 Uhr) ein Live-ORF-Radio-NÖ-Frühschoppen statt, am 12. Oktober (19.30 Uhr) ein Benefizkonzert der Symphonischen Trachtenmusikkapelle Windhag unter dem Motto „Mostviertel goes Hollywood“, am 16. Oktober (14.00 Uhr) das Kinder-Mitmachkonzert „Wir pfeifen auf die Langeweile“ und am 23. Oktober (11.00 Uhr) eine Geburtstagsmatinee für Gabriele Schuchter, zu der sich u.a. Gernot Kranner, Robert Kolar, Franz Suhrada und Heinz Zuber angesagt haben.

