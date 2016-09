Graselwirtin ist die „beste Gastgeberin“

Zum 20. Mal wurde am Montagabend der Tourismuspreis Niederösterreich vergeben. Dabei wurden Persönlichkeiten und Institutionen ausgezeichnet, die wichtige Impulse für die Tourismuswirtschaft Niederösterreich geben.

Der Tourismuspreis Niederösterreich, die höchste Auszeichnung im Tourismus, wurde heuer in drei teils neuen Kategorien vergeben. Mit der Auszeichnung sollen Persönlichkeiten oder Institutionen gewürdigt werden, die Impulsgeber für die gesamte Tourismuswirtschaft in Niederösterreicht sind, erklärte Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). Das Stift Melk wurde als „Botschafter des Tourismus“ ausgezeichnet. Werner Auer, der Leiter des Theaterfestes Niederösterreich, erhielt den Ehrenpreis für Verdienste um den Tourismus. Und die „Graselwirtin“ aus Mörtersdorf (Bezirk Horn) wurde in der Königskategorie als „Beste Gastgeberin“ ausgezeichnet.

Romanseidl.com

Der Graselwirt in Mörtersdorf steht für Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit. Die Auszeichnung als „Gastgeberin des Jahres“ zeige, dass man auf dem richtigen Weg war und ist, sagt die Wirtin Anna Rehatschek. „Ich bin sehr stolz und freue mich sehr darüber. Es ist eine Auszeichnung, die für mich, meine Mitarbeiter und für mein Gasthaus etwas Besonderes darstellt.“

Auszeichnungen für Werner Auer und das Stift Melk

Werner Auer ist seit 17 Jahren Leiter der Felsenbühne Staatz (Bezirk Mistelbach) und Leiter des Theaterfestes Niederösterreich. Für ihn ist der Ehrenpreis eine Auszeichnung, weil er zeige, „dass die Verbindung zwischen Kultur und Tourismus wahrgenommen und ernst genommen wird“ und, dass „die Kultur einen wesentlichen Beitrag für den Tourismus leistet“, sagte er bei der Preisverleihung auf der Burg Perchtoldsdorf.

Das Stift Melk wurde in der neuen Kategorie als „Botschafter“ des niederösterreichischen Tourismus ausgezeichnet. Mit etwa 500.000 Gästen im Jahr ist das Benediktinerkloster Niederösterreichs meistbesuchtes Ausflugsziel. Die geistigen Werte sind Abt Georg Wilfinger heute besonders wichtig, wie er sagt: „So können wir allen Touristen etwas mitgeben, damit sie bereichert weggehen und einen guten Eindruck von Religion, Kirche und Kultur bekommen.“

Links: