Museum NÖ bekommt neuen Geschäftsführer

Matthias Pacher übernimmt mit 1. November 2016 die operative Geschäftsführung der Niederösterreichischen Museum Betriebs GmbH. Er tritt damit laut einer Aussendung vom Dienstag die Nachfolge von Brigitte Schlögl an.

Als Tochter der NÖ Kulturwirtschaft GesmbH vereint und betreibt die GmbH unter ihrem Dach die Ausstellungshäuser Museum Niederösterreich mit dem Haus der Natur und dem Haus der Geschichte, das Museum Gugging, das Egon Schiele Museum, die Artothek des Landes Niederösterreich sowie den Kunstraum Niederösterreich. Ein wesentlicher Aufgabenbereich der neuen Tätigkeit Pachers liegt der Aussendung zufolge in der Neupositionierung des Museum Niederösterreich und damit einhergehend im Aufbau des Hauses der Geschichte in St. Pölten.

Privat

Matthias Pacher startete seine operative Tätigkeit als Prokurist und Marketingleiter in der Archäologischen Kulturpark NÖ Betriebs GmbH, welche die Römerstadt Carnuntum betreut. Der gebürtige Oberösterreicher war zuletzt als Geschäftsführer der MAMUZ Museumszentrum Betriebs GmbH tätig und hatte gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Leiter Ernst Lauermann die Neupositionierung der Museumsstandorte in Asparn/Zaya und Mistelbach zu einem Kompetenzzentrum für Ur- und Frühgeschichte zu verantworten. Zuvor führte Pacher in seiner Funktion als Geschäftsführer sein Team durch die Niederösterreichische Landesausstellung 2013 „Brot & Wein“.

Schlögel wechselte nach Tirol

Matthias Pacher tritt damit die Nachfolge von Brigitte Schlögl an, die die Gesellschaft von 2010 bis Ende August 2016 leitete. Die Bestellung des neuen Geschäftsführers ist Resultat einer Ausschreibung, die im Juli dieses Jahres erfolgte. 45 Bewerbungen aus dem In- und Ausland gingen ein. Brigitte Schlögl hatte die Museum Betriebs GmbH von 2010 bis Ende August 2016 geleitet. Die gebürtige Klagenfurterin ist seit 1. September neue Direktorin des Kitzbüheler Tourismusverbandes.