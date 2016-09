Keine Brandstiftung bei Mantler Mühle

Die Brandermittler des Bundeskriminalamts schließen aus, dass Brandstiftung die Ursache für das Feuer in der Lagerhalle der Mantler Mühle in Rosenburg (Bezirk Horn) war. Derzeit geht man von zwei Zündquellen aus.

Der Brand wird zur Zeit vom Bundeskriminalamt untersucht. Brandermittler Christian Tisch ist sich sicher, dass es nur mehr zwei mögliche Zündquellen für den Großbrand gibt, der die Lagerhalle der Mantler Mühle vor zwei Wochen zerstört hat. „Das Feuer kann durch eine glimmende Zigarette in einem Abfallbehälter der in unmittelbarer Nähe der Halle stand, ausgelöst worden sein“, sagte Tisch gegenüber noe.ORF.at.

Einsatzdoku / Patrik Lechner

Brandstiftung wird definitiv ausgeschlossen

Die zweite Möglichkeit sei, dass das Feuer durch einen Lkw, der in unmittelbarer Nähe der Lagerhalle stand, ausbrach. Als mögliche Ursache dafür nannte Tisch einen elektrischen Defekt an dem Fahrzeug. Brandstiftung sei aber in jedem Fall auszuschließen, sagte Tisch. Der Abschlussbericht zur Brandursache soll nächste Woche vorliegen.

Der Großbrand brach in der Nacht auf den 14. September aus. Das Feuer wurde vom Geschäftsführer des Unternehmens, Alfred Mantler, selbst bemerkt. Er hörte einen lauten Knall, danach stieg bei der Lagerhalle eine Stichflamme empor. Die Feuerwehr bekämpfte mit 200 Einsatzkräften den Brand, es gelang die Produktionsanlagen der Mühle vor den Flammen zu schützen. Das Feuer richtete nach Angaben des Unternehmens einen Schaden von etwa einer Million Euro an.

Link: