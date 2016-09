Stefan Szirucsek neuer Badener Bürgermeister

Nach dem überraschenden Rücktritt von Kurt Staska (ÖVP) hat der Gemeinderat in Baden am Dienstagabend einen neuen Bürgermeister gewählt. Der bisherige Gemeinderat Stefan Szirucsek (ÖVP) folgt Staska in dessen Funktion.

Von 40 abgegebenen Stimmen waren 33 gültig, 31 entfielen auf Szirucsek. Sieben Stimmen waren ungültig, eines der 41 Mitglieder des Gemeinderates fehlte. Szirucsek, der seit 2005 dem Gemeinderat angehört, beschwor in seiner Antrittsrede Gemeinsamkeit - er wolle auf die Oppositon zugehen und mit ihr gemeinsam für Baden arbeiten.

Stimmen von ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos

Sowohl die Gemeinderäte der ÖVP als auch jene der Grünen und Neos, die in Baden in einer Koalition zusammenarbeiten, wählten Szirucsek. Auch die Gemeinderäte der SPÖ gaben ihm ihre Stimme.

ORF/Robert Salzer

Die interimistisch geschäftsführende Bürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) würdigte den Schritt des ehemaligen Bürgermeisters. Mit bewegenden Worten dankte sie ihm für seine Arbeit für die Stadt. Staska war vergangene Woche völlig überraschend zurückgetreten. Der 57-Jährige sprach von Streitigkeiten in der Partei (ÖVP) und persönlichen Untergriffen, die ihn zu diesem Schritt bewogen hätten - mehr dazu in Badens Bürgermeister Staska zurückgetreten (noe.ORF.at; 19.9.2016).

