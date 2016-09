63.700 Unterschriften gegen Dukovany-Ausbau

Mit einer Unterschriftenaktion wollte Umweltlandesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) vor wenigen Wochen ein Zeichen gegen den Ausbau des AKW Dukovany in Tschechien setzen. Das Ziel von 10.000 Unterschriften wurde nun weit übertroffen.

Er lehne die Ausbaupläne für das Atomkraftwerk Dukovany in Tschechien „auf das Schärfste“ ab, betonte Umweltlandesrat Stephan Pernkopf in den vergangenen Wochen immer wieder. Von 6. bis zum 23. September konnten die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nun eine Petition gegen den Ausbau unterschreiben - mehr dazu in Unterschriftenaktion gegen Dukovany-Ausbau (noe.ORF.at; 6.9.16). Mit etwa 10.000 Unterschriften hatte man gerechnet, unterschrieben haben in diesen Wochen allerdings 63.680.

Pernkopf sprach am Dienstag von einem überwältigenden Ergebnis und von einem klaren Bekenntnis gegen die Atomkraft. „Das hat alle unsere Vorstellungen gesprengt. Ein vergleichbares Ergebnis hat es in dieser Form in drei Wochen noch nie gegeben. Es ist ein klarer Auftrag an uns als politische Verantwortliche in Österreich, aber vor allem bei uns in Niederösterreich, Druck auf Tschechien zu machen“, so Pernkopf.

Übergabe der Unterschriften an Behörden

Die Unterschriften wurden in einzelnen Gemeinde in Niederösterreich gesammelt. Regionale Unterschiede, etwa ob im Grenzbereich mehr Unterschriften gesammelt wurden, sind noch nicht festgestellt worden. Die Unterschriftenlisten werden nun den tschechischen Behörden übergeben.

