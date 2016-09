Herbstliche Kammermusik in Walpersdorf

Das Renaissanceschloss Walpersdorf in der Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf (Bezirk St. Pölten) startet Anfang Oktober als heuer neu adaptierte Kunst- und Kulturstätte im Traisental mit seinem herbstlichen Kammermusikzyklus.

Drei Konzerte im Herbst bringen exzellente Kammermusiker in den Festsaal des Schlosses Walpersdorf. Den Anfang macht am 8. Oktober das renommierte Wiener Klaviertrio mit Beethovens Variationen über „Ich bin der Schneider Kakadu“, Brahms’ Klaviertrio Nr. 1 und Herzogenbergs Klaviertrio Nr. 2. Am 12. November gastieren die Haffner Strings und präsentieren Werke von Schubert, Händel, Paganini und Martinu.

Den Abschluss der Konzerte im Jahr 2016 macht der junge Geiger Emmanuel Tjeknavorian mit dem Pianisten Maximilian Kromer am 3. Dezember: Ausgezeichnet mit einer Vielzahl an Preisen zog Emmanuel Tjeknavorian beim Internationalen Jean-Sibelius-Violinwettbewerb 2015 mit seinem Auftritt große internationale Aufmerksamkeit auf sich. Für die Saison 2017/2018 wurde er für den Rising-Stars-Zyklus der European Concert Hall Organisation ausgewählt

Nancy Horowitz

Ein Schloss mit vielen Facetten

Seit 2014 bietet das 1571 errichtete und in der Nähe von Stift Herzogenburg gelegene Schloss der Interieur-Firma Lederleitner ein pittoreskes Ambiente für ihren Home Store. Außerdem fanden hier das Innenarchitekturbüro „Una plant“, das Dekor-Atelier Schatz, die Goldschmiedemeisterin Antonia Koch, eine Brauerei, ein Hofladen und ein Restaurant Platz. Davor befand sich das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte, jedoch wieder instand gesetzte Gebäude im Besitz des Ordens der Missionsschwestern vom Hl. Petrus Claver.

Etablierte Stars und junge Talente

Im Frühjahr 2016 hielt auch die Musik Einzug in den traditionsreichen Gemäuern: Die Schlosskonzerte Walpersdorf wollen die kulturelle Landschaft der Region mit hochkarätigen Veranstaltungen bereichern. Vereinsobfrau Marialuise Koch und der künstlerische Leiter Harald Kosik setzen dabei auf einen Mix aus etablierten Klassikstars und jungen Talenten.

Beim Eröffnungskonzert im April war der dänische Bariton Bo Skovhus mit Schuberts „Winterreise“ zu hören (am Klavier: Stefan Vladar), im Mai trat die Cellistin Harriet Krijgh - in der Saison 2015/16 „Rising Star“ des Wiener Musikvereins und des Konzerthauses Wien - gemeinsam mit der Pianistin Magda Amara auf.

