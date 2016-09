74-Jährige von Strohballen erschlagen

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Montag auf einem Bauernhof in St. Georgen an der Leys (Bezirk Scheibbs) gekommen. Dabei wurde eine 74-jährige Frau von einem Heuballen erdrückt. Der Notarzt konnte ihr nicht mehr helfen.

Die 74-jährige Frau wollte am Montagabend vom Heuboden des landwirtschaftlichen Anwesens Streu holen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Sie dürfte dazu von drei übereinanderliegenden Strohballen, die Verschnürung des mittleren Ballens gelöst haben. Jeder der Ballen weist ein Gewicht von rund 300 Kilogramm auf.

Heuballen begrub Frau unter sich

Nach ersten Erhebungen der Polizei, dürfte der oberste Ballen heruntergestürzt und auf die Frau gefallen sein. Er begrub die 74-Jährige unter sich. Obwohl der Notarzt rasch am Unglücksort eintraf, konnte er für die Bäuerin nichts mehr tun. Sie starb noch an der Unfallstelle.

