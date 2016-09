Kurzarbeit für 188 Mitarbeiter bei Husky-KTW

Das Unternehmen Husky-KTW, Produzent von Spritzgussformen, hat wegen Auftragsrückgängen Kurzarbeit am Standort in Waidhofen an der Thaya angemeldet. Die Maßnahme gilt ab 1. Oktober. 188 der 250 Mitarbeiter sind betroffen.

Die von Husky-KTW angebotenen Spritzgusswerkzeuge werden in der Produktion von Verschlüssen für Lebensmittel und Getränke sowie für Kosmetik- und Pflegeprodukte eingesetzt. In den vergangenen Jahren habe es laut der Geschäftsleitung von Husky-KTW ein kontinuierliches Wachstum und eine damit verbundene Steigerung der Mitarbeiteranzahl gegeben. Im zweiten Quartal dieses Jahres sei allerdings der Auftragseingang aufgrund der Stornierung beziehungsweise Verschiebung von Großprojekten durch Kunden unterwartet zurückgegangen, berichten die Niederösterreichischen Nachrichten.

Das Unternehmen meldete deshalb für 188 der 250 Mitarbeiter am Standort in Waidhofen an der Thaya Kurzarbeit an. Die Maßnahme gelte ab 1. Oktober für sechs Monate, bestätigte das Unternehmen am Mittwoch den Bericht der NÖN. Laut dem Produzenten hätten sich auch die Märkte nicht erwartungsgemäß und langsamer als erhofft entwickelt. Mitarbeiterabbau sei aber „kein Thema“, heißt es.

