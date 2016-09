Holzforschung auf Burg Heidenreichstein

Die Burg Heidenreichstein ist eine der besterhaltensten Burganlagen Niederösterreichs. Nachdem erst kürzlich eine Fassade mustergültig renoviert wurde, ist die Burg derzeit auch Gegenstand der Holzbau-Forschung.

Wie eine Märchenburg thront die Burg Heidenreichstein inmitten der Waldviertler Stadt, eine mächtige Anlage mit hohem Bergfried, Türmen und Türmchen, Steinmauern, Wackelsteinen und Zugbrücke. Es handelt sich um eine ehemalige Wasserburg mit Ursprung im 12. Jahrhundert, die nicht nur die größte Niederösterreichs, sondern zugleich auch eine der besterhaltensten Burgen des Landes ist.

Das weckte auch das Interesse der Wissenschaft wie ein aktuelles „Sparkling Science“-Projekt, bei dem Wissenschaft und Schulen zusammenarbeiten, zeigt. Die Burg Heidenreichstein ist Teil eines Projektes der Universität für Bodenkultur Wien, das den Holzbau im ganzen Waldviertel an unterschiedlichen Gebäuden erforscht. Mit Unterstützung zweier berufsbildener Schulen wurden Holzproben aus den Dachstühlen, Decken und anderen Holzteilen der Burg entnommen, um deren Bauzeit exakt zu dokumentieren.

Holzbauten der Burg sollen datiert werden

Mithilfe dendrochronologischer Untersuchungen, also mithilfe der Jahresringe, konnten bereits etliche Holzbauten in der Burg datiert werden. So konnte etwa nachgewiesen werden, dass eine Holztüre beim Hocheinstieg am Bergfried aus dem Jahr 1331 stammt, wie Michael Grabner von der Universität für Bodenkultur am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe erklärt.

Die Burg Heidenreichstein wird von den privaten Besitzern, der Familie Kinsky, durch permanente Erhaltungsarbeit bewahrt. Erst jüngst wurde etwa eine Fassade im Innenhof großflächig renoviert. Mit Unterstützung von Land und Bundesdenkmalamt ging es darum, den Alterswert der Fassade zu erhalten beziehungsweise zu vermitteln. Durch die Renovierung sind die unterschiedlichen Putze und Farben aus Mittelalter und der Renaissance erkennbar und die Entwicklungsgeschichte bleibt nachvollziehbar.

Durch die gute Erforschung, Dokumentation und Erhaltung ist die Burg Heidenreichstein auch ein Anziehungspunkt für Besucher und damit ein touristisches Highlight im Waldviertel. Von April bis Ende Oktober gibt es täglich außer montags Führungen.

