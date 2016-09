Niederösterreicher hilft durch Laufen

In drei Tagen von Tulln nach Klagenfurt laufen – das ist die Mission von Markus Riederer. Der Tullner läuft die 320 Kilometer lange Strecke allerdings nicht für sich selbst sondern für den kleinen Jakob.

Jakob ist gerade erst ein Jahr alt geworden und sehr schwer krank. Er leidet am so genannten"Apert-Syndrom". „Seine Füße und Zehen sind zusammengewachsen", schilderte Markus Riederer."Es muss jetzt alles operativ getrennt werden“.

Riederer will „laufend helfen“

Weil sich die fünfköpfige Familie aus Kärnten die teuren Operationen nicht alleine leisten kann, beschloss der 37-Jährige, Jakob auf besondere Art zu helfen. Er läuft von seiner Heimat Tulln nach Klagenfurt, dorthin, wo Jakob mit seiner Familie wohnt. „Es geht am Freitag um 8.00 Uhr am Tullner Hauptplatz los. Die Route führt nach Wien und dann hinunter nach Wiener Neustadt, Kapfenberg, Graz und eben Klagenfurt. Dort werden wir, wenn alles gut geht, am Sonntag ankommen“.

teammarkusläuft

Auf dem Weg dorthin hat jeder die Möglichkeit Markus Riederer und seinen Laufpartner Robert Kasser zu unterstützen. „Man kann mit uns mitlaufen und natürlich auch spenden. Wir werden die Spenden entgegennehmen und der Familie am Sonntag übergeben“, erklärte Riederer das Konzept seines Projektes „Laufend Helfen“.

Nur mit Kleidung und Wasserflasche unterwegs

Purkersdorf, Gablitz, Baden und Wiener Neustadt – das sind einige der Stationen in Niederösterreich. Unterstützung können die beiden Läufer nicht nur in Form von Geldspenden brauchen. „Wir sind nur mit einem Rucksack, Kleidung und einer Wasserflasche unterwegs. Wir haben kein Geld mit und auch kein Essen. Das heißt, wir sind auf dem Weg nach Klagenfurt auf die Hilfsbereitschaft aller Österreicherinnen und Österreicher angewiesen.“

Markus Riederer

Markus Riederer ist erst seit eineinhalb Jahren passionierter Läufer. Die Bewegung alleine reichte ihm allerdings nicht. Er meldete sich für eine große Laufveranstaltung an und sammelte gemeinsam mit 65 anderen Läufern und weiteren Unterstützern die stolze Summe von 22.000 Euro für zwei schwer kranke Kinder.

„Ich mache das, weil ich einfach helfen will. Ich habe auch meine Wehwehchen, jeder andere auch, aber das ist nichts gegen das, was diese Kinder haben. Die können nichts dafür, dass sie mit einem Hirntumor oder anderen schweren Krankheiten auf die Welt kommen. Sie sollen auch eine schöne Zeit haben können und deshalb laufe ich“, erklärte er sein Engagement.