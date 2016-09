Niederösterreich organisiert EU-Schulterschluss

Zum zweiten Mal stellt Niederösterreich eine gemeinsame Aktion der EU-Regionen auf die Beine, um auch weiter Förderungen zu erhalten. Initiator Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) hat in Brüssel einen Unterschriftenband an EU Vertreter übergeben.

Bis 2020 fließen 350 Milliarden Euro in die Regionen der Europäischen Union, das ist etwa ein Drittel des gesamten EU-Budgets. Auch Niederösterreich profitiert davon mit 162 Millionen Euro. Doch es steht nicht fest, dass das auch weiterhin so bleibt. Deshalb haben sich, auf die neuerliche Initiative Niederösterreichs, zahlreiche Regionen zusammengetan, um für eine starke EU-Regionalförderung auch in Zukunft einzutreten.

Regionen senden deutliches Signal an die EU

337 Regionen, Städten und Gemeinden aus 22 Staaten der europäischen Union sollen ein deutliches Signal an die EU-Institutionen sein. Denn in diesen Regionen leben mehr als 70 Prozent aller EU-Bürgerinnen und Bürger. Niederösterreich hat diesen Schulterschluss - wie schon 2010 initiiert. Mittwochabend ist der Unterschriftenband in der ständigen Vertretung Bayerns, das ebenfalls hinter der Initiative steht, an Vertreter der EU übergeben worden.

NLK J. Burchhart

Pröll: „Auf die Stimmen der Regionen hören“

Begleitet wurde die Übergabe der Unterschriften mit der Forderung, dass trotz beherrschender Themen wie Terrorismus, Flüchtlingsthematik und Brexit die Regionen weiterhin EU-Geld brauchen. „Wir werten diese Unterschriften als einen eindeutigen Auftrag an die EU Institutionen, auf die Stimmen der Regionen weiter in Zukunft zu hören und die Regionen in all ihren finanziellen und politischen Überlegungen entsprechend miteinzubeziehen“, erklärte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) bei der Übergabe.

Der Präsident des Ausschusses der Regionen Markku Markkula erklärte auch, warum er Regionalförderung für wesentlich hält. Er sagte, die Regionen wüssten am besten, was notwendig sei und dazu zähle natürlich auch eine entsprechende finanzielle Unterstützung. „Ein Euro löst weitere Aktivitäten in der Höhe von zwei Euro 74 aus, dass lässt sich in zwei Worte zusammenfassen: Wachstum und neue Arbeitsplätze“, unterstrich Markkula.

NLK J. Burchhart

Die Initiative ist auch deshalb von Bedeutung, weil die Regionen bei den Verhandlungen zur Aufteilung des EU-Budgets nicht eingebunden sind. Das regelt die EU-Kommission mit den nationalen Regierungen und dem Europäischen Parlament. Ein Vorschlag der Kommission für die Periode nach 2020 soll Ende nächsten Jahres vorliegen. EU-Regionalkommissarin Corinna Cretu hat bei der Übergabe der Unterschriften in Brüssel dafür ihr volle Unterstützung zugesagt.

Links: