Kleinkind erlitt allergische Reaktion

Bei jenem Kleinkind, das im Sommer wegen des Verdachts einer möglichen Drogenvergiftung in die Kepler Universitätsklinik eingeliefert worden ist, gibt es nun ein Untersuchungsergebnis. Es erlitt eine allergische Reaktion.

Ursprünglich bestand der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, weil das Kleinkind in einem unbeobacheteten Moment, eine Silberfolie, die am Flussufer der Ybbs bei Blindenmarkt (Bezirk Melk) lag, abgeleckt hatte- mehr dazu in Kleinkind mit Drogen vergiftet (noe.ORF.at; 25.7.2016). Rasch trat der Verdacht auf, dass das Kind dadurch Drogen aufgenommen haben könnte, da in unmittelbarer Nähe am Abend zuvor mehrere Jugendliche gefeiert hatten.

Keine Drogen, sondern Pflanzenunverträglichkeit

Das 22 Monate alte Kind wurde mit Vergiftungserscheinungen in das Landesklinikum nach Scheibbs gebracht und dann mit dem Notarzthubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz geflogen. Die Vergiftungssymptome des Kindes sind nach Angaben der Kepler Universitätsklinik nicht, wie vorerst angenommen, auf eine Drogenvergiftung, sondern auf eine akute Pflanzenunverträglichkeit, zurückzuführen. Nach Abschluss ihrer Ermittlungen schließt die Polizei einen strafrechtlichen Tatbestand aus. Das Mädchen ist wieder gesund, es konnte bereits nach einem Tag nach Hause gebracht werden.

