A5-Ausbau in Tschechien wird konkreter

Der Ausbau der Nordautobahn (A5) auf tschechischer Seite wird konkreter. Laut dem Kreishauptmann von Südmähren wird die tschechische Regierung am Mittwoch die Pläne beschließen. Das sagte er bei einem Niederösterreichbesuch.

Auf niederösterreichischer Seite wird derzeit der A5-Abschnitt von Schrick nach Poysbrunn (Bezirk Mistelbach) gebaut. Er soll Ende 2017 für den Verkehr freigegeben werden, ein Jahr später soll dann das letzte Teilstück bis zur Staatsgrenze fertig sein. Währenddessen ist der Ausbau auf tschechischer Seite noch in Planung. Wie der Kreishauptmann von Südmähren, Michal Hasek, am Freitag aber bekanntgab, sollen die Pläne am Mittwoch beschlossen werden.

Laut Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) wird damit eine wichtige Hürde genommen: „Das ist für den guten Teil Niederösterreichs natürlich eine ganz, ganz entscheidende Frage im Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.“ Die Nordautobahn soll durchgehend bis Brünn verlaufen, auf tschechischer Seite fehlen für den Ausbau derzeit noch 22 Kilometer.

