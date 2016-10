Karikaturmuseum Krems feierte 15-Jahr-Jubiläum

Das Karikaturmuseum Krems feiert sein 15-jähriges Jubiläum. Nachdem es am 29. September 2001 eröffnet wurde, haben mittlerweile mehr als 1,1 Millionen die Ausstellungen von Wilhelm Busch bis hin zu Manfred Deix besucht.

Seitdem das Karikaturmuseum Krems vor 15 Jahren seine Pforten öffnete, waren vielen Größen der internationalen Kunstszene Ausstellungen gewidmet - darunter Wilhelm Busch, Lucky Luke, Mordillo sowie Manfred Deix. Beim Jubiläumsfestakt am Samstag nahmen unter anderem Gustav Peichl, Gerhard Haderer, Marietta Deix und Isolde Charim teil.

„Die letzten 15 Jahre haben gezeigt, dass wir mit dem Karikaturmuseum ins Schwarze getroffen haben, sodass wir auch mit Optimismus nach vorne blicken können“, sagte Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) anlässlich des Festaktes. Unter anderem betonte Pröll die Strategie, neben den Dauerausstellungen und Personalen nationaler und internationaler Spitzenkarikaturisten laufend auch junge Zeichner zu präsentieren, die ihren Weg noch vor sich hätten.

ORF

2017 mit „geballter Kraft“ Manfred Deix

Der Direktor des Karikaturmuseums, Gottfried Gusenbauer, blickte mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge auf die vergangenen 15 Jahre zurück. Grund ist, dass mit Manfred Deix einer der wichtigsten Künstler verstorben ist. „Für uns ist es ein Auftrag, dass wir seine Arbeit in allen Ehren halten. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung für eine große Ausstellung. Nächstes Jahr kommen wir wieder mit einer geballten Kraft Manfred Deix zurück“, so Gusenbauer.

Als Brücke in die mediale Welt kündigte Pröll ab 2017 einen Erich-Sokol-Preis für digitale Karikatur an: „Dieser Preis ist mit 30.000 Euro dotiert, wird international ausgelobt und soll eine neue zukunftsträchtige Plattform für die nächste Generation darstellen.“

Werke von 745 Künstlern

Im Karikaturmuseum Krems haben in den letzten 15 Jahren mehr als 1,1 Millionen Besucher auf einer Ausstellungsfläche von 780 Quadratmetern die Werke von insgesamt 745 Künstlern gesehen. Der Karikaturbestand des Landes Niederösterreich, der jüngste Sammlungsbestand unter den insgesamt sechs Millionen Objekten der niederösterreichischen Sammlungen, die mit 1,5 Milliarden Euro den größten mobilen Wert des Landes darstellen, umfasst derzeit 5.800 Einzelwerke.

