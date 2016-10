60 Jahre Volkskultur Niederösterreich

Seit mittlerweile 60 Jahren gibt es die Volkskultur Niederösterreich. Gegründet als „Landesverband der Trachten- und Heimatvereine Niederösterreichs“ zählt die Kulturorganisation heutzutage 80.000 Mitglieder.

Der „Landesverband der Trachten- und Heimatvereine Niederösterreichs“ wurde am 9. September 1956 in St. Pölten gegründet und galt als Zusammenschluss von traditionsbewussten und heimatverbundenen Vereinen. Seither sind sechs Jahrzehnte vergangen und die Volkskultur Niederösterreich, wie sie mittlerweile heißt, zählt zu den bedeutendsten Kulturorganisationen in Niederösterreich.

ORF

Pröll: „Volkskultur prägt die Lebenswelt“

Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) betonte beim Festakt die Wichtigkeit der Volkskultur für das tägliche Leben. "Die Volkskultur prägt die Lebenswelt der Menschen. Zum einen wird das nach außen dokumentiert durch die Tracht, die Musik und das Handwerk, zum anderen nach innen durch Werte wie Tradition, Regionalität und Verbundenheit mit der Heimat.“ Auf einem Kontinent mit 740 Millionen Menschen und 47 Ländern werde es immer wichtiger, unverwechselbar zu sein, so Pröll: „Über die Volkskultur ist es möglich, dass die Menschen spüren können, wo sie hingehören und wo sie zu Hause sind.“

Laut der Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich, Dorothea Draxler, ist die Volkskultur „heute Teil eines breit aufgestellten Netzwerks von Institutionen und Menschen im Land.“ Ähnlich äußerte sich Geschäftsführer Edgar Niemeczek: „Der Volkskultur Niederösterreich ist es in den vergangenen 60 Jahren gelungen, einen Beitrag zur Entwicklung eines ausgeprägten Landesbewusstseins zu leisten.“ Zum Abschluss des Festaktes im Sitzungssaal des Niederösterreichischen Landtages erhielt Pröll übrigens auch den „Ehrenring in Gold“ der Kultur.Region.Niederösterreich überreicht.

Link: