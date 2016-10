15.600 Museenbesucher bei „Langer Nacht“

Zum 17. Mal hat am Samstag die „ORF-Lange Nacht der Museen“ stattgefunden. Österreichweit wurden knapp 357.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. In Niederösterreich waren es ungefähr 15.600 Museenbesucher.

In der Zeit von 18.00 bis 1.00 Uhr Früh präsentierten in ganz Österreich und in Teilen von Slowenien, Liechtensteich, der Schweiz und Deutschland mehr als 700 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen ihre Sammlungen bei der vom ORF initiierten „Langen Nacht der Museen“. Insgesamt wurden dabei 356.975 Besucherinnen und Besucher verzeichnet, 15.582 davon in Niederösterreich.

5,8 Millionen Besucher seit 2000

Im Bundesländervergleich gab es die meisten Besuche erwartungsgemäß in Wien (165.512 Besuche), gefolgt von Steiermark (34.662 Besuche) und Salzburg (34.595 Besuche). Das am meisten besuchte Haus war in diesem Jahr das Naturhistorisches Museum Wien (11.432 Besuche). Seit dem Jahr 2000 weist die „ORF-Lange Nacht der Museen“ somit insgesamt rund 5,8 Millionen Besuche auf. Diesbezüglich sprach Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) von einem „regelrechten Publikumsmagneten“.

Eine erfreuliche Bilanz zog auch der ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. „Es freut mich, dass auch in diesem Jahr so viele Menschen unserer Einladung nachgekommen sind und sich auf eine kulturelle Entdeckungsreise durch die österreichischen Museen gemacht haben. Initiativen wie die ‚Lange Nacht‘ zeigen, welch hohen öffentlich-rechtlichen Mehrwert die Off-Air-Aktivitäten des ORF haben – neben den On-Air-Programmen in Radio, Fernsehen und Online", so Wrabetz.

Nostalgiewelt Eggenburg gut besucht

Der Landesdirektor des ORF Niederösterreich, Norbert Gollinger, hob den Erfolg der „ORF-Langen Nacht der Museen“ hervor. „Es ist eine einzigartige Aktion, weil wir damit hundertausende Menschen in ganz Österreich animieren können, in dieser Nacht Museen und andere kulturelle Einrichtungen zu besuchen“, so Gollinger.

Insgesamt nahmen in Niederösterreich 129 Galerien, Museen, Sammlungen und Kulturinstitutionen teil. Das meistbesuchte Museum in Niederösterreich war übrigens die Nostalgiewelt Eggenburg (923 Besucher). Danach folgten das Stadtmuseum Wiener Neustadt (573 Besucher) und die Museen der Stadt Horn (536 Besucher).

