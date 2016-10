Bezaubernde Weltmeister der Mentalmagie

Die Niederösterreicher Thommy Ten und Amélie van Tass sind Weltmeister Mentalmagie. Sie haben bei der Castingshow „America’s got talent“ Millionen Fans begeisert. Am Samstag verzauberten sie die Besucher im VAZ St. Pölten.

Sie wissen, welche Seriennummer die Banknote der Brieftasche des Showbesuchers hat und welchen Gegenstand er eingesteckt hat. Sogar das Ablaufdatum der Augentropfen und die Farbnummer des Lippenstiftes kennen Thommy Ten und Amélie van Tass. Mit verbundenen Augen sieht Amélie das scheinbar Unsichtbare. Diese Tricks ziehen das Publikum in ihren Bann.

Zauberei und Mentalmagie üben offenbar auch heute noch eine Faszination aus, sagte Amélie van Tass gegenüber noe.ORF.at: „Es ist natürlich so, im Internetzeitalter, dass man das, was man nicht weiß, googelt. Deswegen ist es umso schöner bei uns, wenn man die ehrliche Verblüfftheit der Leute sieht.“

Sebastian Konopix

Im Fernsehen haben Thommy Ten und Amélie van Tass Millionen Zuschauer. In St. Pölten waren es am Samstagabend knapp 2.000: „Von der ersten Reihe, vom ersten Platz bis zum allerletzten Platz in der letzte Reihe. Irgendwie jeden zu begeistern, jeden zu involvieren. Wenn einem das gelingt, dann ist es das Beste, was einem passieren kann,“ sagte Thommy Ten über die besonderen Herausforderungen eines Bühnenauftritts.

„Einfach Zauberhaft“ Die Weltmeister der Mentalmagie machen 2017 wieder in Österreich Station. Geplant sind auch zwei Niederösterreich-Auftritte.

Thommy Ten und Amélie van Tass werden heuer noch in einer Las Vegas-Show aufreten und am New Yorker Broadway auf der Bühne stehen. 2017 gehen sie mit dem Titel "Einfach Zauberhaft“ auf große Österreichtournee. Auf dem Programm stehen ab 9. Februar 2017 Shows in Innsbruck, Feldkirch, Graz, Wiener Neustadt, Linz, Villach, St. Pölten, Salzburg und Wien. Auch ein Auftritt in Rosenheim (Deutschland) steht auf dem Tourplan.

