Alois-Vogel-Literaturpreis geht an Barbara Keller

Die Schriftstellerin Barbara Keller erhält den vom Literaturkreis Podium ausgeschriebenen und der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich sowie dem Rotary Club Geras mit 7.000 Euro dotierten Alois-Vogel-Literaturpreis 2016.

Der Preis ist nach dem Autor Alois Vogel (1922-2005) benannt, der zahlreiche Lyrik- und Prosabände publiziert hat. Der Mitbegründer des Literaturkreises Podium lebte bis zu seinem Tod in Pulkau (Bezirk Hollabrunn).

Einstimmige Juryentscheidung für „Seine Geschichte“

„Mit einem Teil der Wahrheit im Gepäck“ lautete das diesjährige Thema für den Preis. 92 Einsendungen waren eingelangt, aus denen die Jury - bestehend aus Ö1-Literaturredakteurin Edith-Ulla Gasser, Germanist Roland Innerhofer und Schriftstellerin Barbara Neuwirth - einstimmig den Siegertext „Seine Geschichte“ gewählt hat. Laut Jurybegründung gelingt es dem „formal ausgereiften Prosatext, die Problematik von Geschichtsverlust und Identitätsverlust durch die Fluchterfahrung zu literarisieren.“

Barbara Keller wurde 1944 in Wien geboren, wo sie auch lebt, und war als Lehrerin für Deutsch und Geschichte tätig. Seit ihrer Pensionierung schreibt sie Erzählungen und Theaterszenen. Sie veröffentlichte unter anderem beim „Podium“, zwei Kurzhörspiele wurden im ORF und im WDR gesendet. Die Preisverleihung findet am 19. November in Pulkau statt.

