Nach Alkofahrt: Rochade im FPÖ-Landtagsklub

Im Landtagsklub der FPÖ Niederösterreich sind am Montag die angekündigten Rochaden vollzogen worden. Anlass war die Alkofahrt des Landtagsabgeordneten Erich Königsberger am vergangenen Donnerstag.

Königsbergers Agenden als Sicherheitssprecher im Freiheitlichen Landtagsklub übernimmt einer Aussendung zufolge Klubobmann Gottfried Waldhäusl, jene als Verkehrssprecher gehen an den Landtagsabgeordneten Martin Huber. Königsberger selbst bleibt wie bereits in der Vergangenheit Seniorensprecher.

Die FPÖ Niederösterreich hatte die Rochade bereits am Freitagnachmittag angekündigt, nachdem sich Königsberger am Donnerstag nach einer Klubobleutekonferenz betrunken ans Steuers gesetzt hatte und auf einen Radweg geraten war - mehr dazu in Zwei Politiker büßten Führerschein ein (noe.ORF.at; 30.9.2016).