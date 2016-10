Naturschutz: Zusammenarbeit mit Tschechien

Mit einem grenzüberschreitenden Naturschutzprojekt wollen Niederösterreich und Tschechien künftig den gemeinsamen Landschaftsraum schützen. Unter anderem geht es auch um den Schutz des Wildkatzenbestandes.

Die Zahl der Wildkatzen liegt in Niederösterreich nur im zweistelligen Bereich. Doch nach jahrelanger Abwesenheit ist die Wildkatze wieder im Nationalpark Thayatal heimisch. Damit das auch so bleibt, sollen konkrete Maßnahmen gesetzt werden. So will man im Rahmen des Naturschutzprojekts etwa erkunden, wie die Tiere leben oder ob es Verbindungen zwischen den einzelnen Populationen gibt. „Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine Grundlage für unseren zukünftigen Managementplan. Wir wissen, wie wichtig Naturschutzarbeit ist und auch dass sie Früchte trägt“, sagt Ludwig Schleritzko, Direktor des Nationalparks Thayatal.

Nationalpark Thayatal

Um den gemeinsamen Landschaftsraum zwischen Niederösterreich, konkret dem Most- Wald- und Weinviertel, und den Kreisen Südböhmen, Vysocina und Südmähren zu erhalten und zu schützen, wurde kürzlich ein großes INTERREG-Naturschutzprojekt eingereicht. Bei INTERREG handelt es sich um eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Für das Naturschutzprojekt arbeiten elf Partner aus Tschechien und Österreich zusammen.

Vernetzung der Lebensräume im Mittelpunkt

Als Partner sind unter anderem der Naturschutzbund Niederösterreich, die Universität für Bodenkultur (BOKU), die Österreichischen Bundesforste und die NÖ.Regional.GmbH an Bord. Durch die direkte Beteiligung der Kreise Südböhmen und Vysocina sowie der Abteilung Naturschutz beim Amt der NÖ Landesregierung werden fachliches Know-How und Wissenstransfer, zum Beispiel für andere Naturschutzprojekte, optimal kombiniert, heißt es in einer Aussendung.

Im Mittelpunkt steht die Vernetzung der Lebensräume zwischen den niederösterreichischen Kalkalpen, dem Böhmerwald, den Böhmisch-Mährischen Höhen und den Karpaten. „Um die Arten- und Naturraum-Vielfalt zu erhalten, werden im Rahmen des Projekts Maßnahmen getroffen, die den Lebensraum im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet erhalten“, erklärt Naturschutz-Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP). Darüber hinaus beschäftigt sich das Projekt auch etwa mit dem Thema Moorschutz und der Erstellung von Managementkonzepten für die Waldlebensräume und Pflanzenwelt der Nationalparks Thayatal und Podyji.

