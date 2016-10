Von Kranstütze lebensgefährlich verletzt

Eine 19-jährige Fußgängerin ist am Montag von einer Kranstütze , die sich gelöst hatte, lebensgefährlich verletzt worden. Die 19-Jährige war auf einem Gehsteig in Kritzendorf (Bezirk Wien-Umgebung) unterwegs als das Unglück geschah.

Zu dem Unglück kam es am Nachmittag. Die junge Frau aus Wien war auf dem Gehsteig bei der Hauptstraße unterwegs, als der Lastwagen mit einem 30-jährigen Lenker am Steuer auf sie zukam. Auf ihrer Höhe geschah der tragische Vorfall. Plötzlich löste sich die rechte Kranstütze bei voller Fahrt und erfasste die 19-Jährige an der Hüfte.

Die junge Frau wurde zu Boden geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins AKH Wien geflogen. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Sicherstellung des Lkw an, um zu klären, weshalb sich die Kranstütze gelöst hatte.