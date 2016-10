Großbrand zerstörte Lagerhalle für Pellets

Ein Großbrand hat Dienstagnacht die Lagerhalle eines Sägewerks in Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) vernichtet. 150 Einsatzkräften der Feuerwehren gelang es erst Mittwochfrüh den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Das Feuer brach gegen 22.00 Uhr aus, berichtete die Feuerwehr. Die Flammen breiteten sich in der 20 Meter hohen Lagerhalle rasend schnell aus, da hier 1.500 Kubikmeter Hackgut, Sägespäne und Stroh eingelagert waren. Durch den heftigen Wind wurde das Feuer immer wieder angefacht, deshalb waren die Löscharbeiten extrem schwierig. Die Flammen zerstörten einige Maschinen für die Pelletsproduktion. Trotz massiver Löschangriffe, stand die Halle rasch in Vollbrand.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, die unmittelbar in der Nähe stehende Kläranlage vor den Flammen zu schützen, auch weitere Gebäude konnten durch den Einsatz von Wasserwerfern vor dem Feuer bewahrt werden. Ein Radlader und ein Kettenbagger mussten eingesetzt werden, um das glosende Material auseinander zu reißen und ablöschen zu können.

Der Einsatz dauerte über Mitternacht hinaus an. Noch bis in die frühen Morgenstunden mussten immer wieder Glutnester abgelöscht werden, der Brand ist aber mittlerweile unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Derzeit ist noch unklar, weshalb es zu dem Großbrand kam, Experten der Brandermittlung des Landeskriminalamts werden am Vormittag versuchen, die Ursache zu klären.

