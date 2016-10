Mann erschoss sich vor Polizei

Zu einem tragischen Zwischenfall ist es am Mittwoch in Spillern (Bezirk Korneuburg) gekommen. Ein Mann erschoss sich laut einem Bericht der Zeitung „Heute“ vor den Augen mehrerer Polizisten. Zuvor war er mit seinem Auto geflüchtet.

Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigte auf Anfrage von noe.ORF.at einen „Polizeieinsatz in Spillern“. Details konnte er unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen vorerst nicht nennen. Laut dem Bericht der Zeitung „Heute“ alarmierte die Ehefrau des Mannes am Mittwochvormittag die Polizei, weil dieser Selbstmordabsichten geäußert hatte. Der Mann setzte sich daraufhin in sein Auto und flüchtete in Richtung des Spillerner Bahnhofes.

Polizisten schossen auf Autoreifen

In weiterer Folge soll es zu einer Verfolgungsjagd gekommen sein, bei der die Polizei mehrere Schüsse auf die Autoreifen des Mannes abgab. Als der etwa 60-Jährige mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hausmauer prallte, richtete er die Waffe gegen sich selbst - die Beamten fanden den Mann nur noch tot auf.

Der Schusswaffengebrauch der eingesetzten Beamten werde laut Baumschlager von der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Burgenland untersucht. Weitere Auskünfte gebe es vorerst nicht, so der Polizeisprecher.

