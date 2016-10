Biotechnologiefirma schließt Standort in Krems

Das Biotechnologieunternehmen Shire schließt seinen Standort in Krems. 65 am Aufbau beteiligten Mitarbeitern ist laut einer Aussendung am Donnerstag mitgeteilt worden, dass das Projekt mit Jahresende eingestellt werde.

Man sei bemüht, die Auswirkungen für die betroffenen 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Aussendung des Biotechnologie-Unternehmens. Es werde versucht, „Positionen an den weiteren zwölf Shire-Standorten in Österreich zu besetzen“. Die anderen Standorte der Firma, unter anderem in Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf), sollen erhalten bleiben.

Sozialplan bereits ausgearbeitet

Wo Neubesetzungen nicht möglich sind, soll individuell mit einem bereits bestehenden Sozialplan nach einer einvernehmlichen Lösung gesucht werden, heißt es. Laut Aussendung ist der Sozialplan bereits gemeinsam mit dem Betriebsrat ausgearbeitet worden.

Shire ist eigenen Angaben zufolge in Österreich mit mehr als 4.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Biopharmaziebranche. Das Unternehmen sehe weiterhin ein klares Wachstum für die Produkte, die hierzulande produziert werden. So wurde im Juni 2016 unter anderem die Fusion von Shire plc und Baxalta Incorporated abgeschlossen.