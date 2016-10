Aktion „Bewusst gelenkt statt abgelenkt“ startet

40 Prozent aller Verkehrsunfälle passieren, weil Autofahrer abgelenkt sind. Der ORF Niederösterreich, das Land und deren Partner haben daher die Verkehrssicherheitskampagne „Bewusst gelenkt statt abgelenkt“ ins Leben gerufen.

Ziel der Aktion ist es, das Bewusstsein der Autofahrer zu schärfen. Nach Angaben des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) kam es im Vorjahr österreichweit zu knapp 13.000 Verkehrsunfällen wegen Unachtsamkeit oder Ablenkung. Mehr als 15.000 Insassen wurden dabei verletzt, 123 getötet.

Aktionstage in Mödling, Melk und St. Pölten

„Den meisten ist gar nicht bewusst, wie gefährlich Ablenkung ist. Sie machen das nicht absichtlich, und hier kann eine derartige Kampagne helfen, dass die Menschen zumindest einmal ein ‚Klick‘ hören und sagen: ‚Aha, da gibt es offensichtlich etwas, ich sollte mich damit auseinandersetzen‘, und wenn uns das gelingt, haben wir schon sehr, sehr viel erreicht“, sagt der Direktor des KFV, Othmar Thann.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit wird die Kampagne „Bewusst gelenkt statt abgelenkt“ bei Aktionstagen in Mödling und St. Pölten begleiten und dort unter anderem einen Blindflugteppich und eine sogenannte Rauschbrille zur Verfügung stellen. „Wir haben spezielle Ablenkungs-Workshops für Jugendliche entwickelt, bei denen sie erfühlen, ergreifen und erfahren können, was es heißt, keinen Abstand zu halten, was es heißt, abgelenkt zu sein und wieviel Zeit man verliert, um richtig und rasch reagieren zu können“, so Thann.

Mit an Bord ist auch der ÖAMTC, der zum Beispiel am 19. Oktober in seinem Fahrtechnikzentrum in Melk praktische Beispiele vorführen wird, „wo man sieht, dass auch die geringste Ablenkung wie zum Beispiel der Schluck aus der Wasserflasche unheimlich negative Konsequenzen haben kann“, sagt der Mitgliederservice-Direktor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, Robert Menzl.

Darüber hinaus ist der ÖAMTC auch bei den Aktionstagen am 13. Oktober auf dem Schrannenplatz in Mödling und am 24. Oktober in St. Pölten mit dabei. „Ablenkung ist ein sehr gefährliches Manöver im Auto, Ablenkung hat während des Autofahrens nichts verloren und es gilt hier, entsprechende bewusstseinsbildende Aktionen zu setzen und ich hoffe, es wird ein bisschen gelingen“, so Menzl.

„Ablenkung ist kein Kavaliersdelikt“

Die Folgen von Ablenkung sind, dass Verkehrsregeln nicht mehr eingehalten werden, sich Reaktionszeiten verlängern oder relevante Objekte übersehen werden. Betroffen ist nicht nur, wer einen Pkw oder einen Lkw lenkt - aufgrund von Ablenkung sind immer wieder auch Zweiradfahrer oder Fußgänger in Unfälle verwickelt. „Experten haben festgestellt, dass 40 Prozent aller Unfälle dadurch verursacht werden, dass Verkehrsteilnehmer abgelenkt sind und das wollen wir im wahrsten Sinne des Wortes bekämpfen“, sagt Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP).

„Bewusst gelenkt“ „NÖ heute“, Radio Niederösterreich und noe.ORF.at berichten bis 30. Oktober anhand konkreter Beispiele über die größten Gefahrenquellen und ihre Folgen. Verkehrsteilnehmer erzählen von ihren Erfahrungen und Erlebnissen und Experten erklären die rechtlichen Bestimmungen und geben Tipps für sicheres Verhalten.

Für Pröll ist Ablenkung kein Kavaliersdelikt: „Ablenkung am Steuer kann unter Umständen ein tödliches Manöver sein und das müssen wir den Leuten klar und deutlich vor Augen führen und bewusst machen. In dem Moment, wo jemand die Hand aufs Lenkrad gibt, muss zumindest auch der Kopf dabei sein.“ Aus Sicht der Polizei heißt es dazu, dass der gesetzliche Rahmen ausreiche, allerdings dürfe das Lenken eines Fahrzeuges nicht zur Nebensache werden, so Willy Konrath von der Landesverkehrsabteilung.

„Wenn Sie durch die Gegend fahren und sehen, wie Fahrzeuge, die in Bewegung sind, als Büros verwendet werden, wo Mails beantwortet werden, wo mit dem Handy kommuniziert wird, fragt man sich schon, ob das Lenken eines Fahrzeuges wirklich den Stellenwert hat, den es haben sollte“, konkretisiert Konrath und kündigt in den nächsten Wochen deutlich mehr Kontrollen an. „Jeder, der ein Fahrzeug lenkt, muss sich bewusst sein, dass er Selbstverantwortung für sein eigenes Leben und das Leben der Umwelt hat.“

„Schwerpunkt in der Aufklärung“

Partner der Verkehrskampagne, die von 10. bis 30. Oktober läuft, ist auch das Sicherheitsforum Niederösterreich: „Den Schwerpunkt sehen wir in der Aufklärung, in medialen Berichten, die zum Ziel haben, das Bewusstsein zu bilden“, sagt Obmann-Stellvertreter Karl Hinterwallner. Das ORF-Landesstudio Niederösterreich und die „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“) begleiten die Aktion medial. „Wir können den Autofahrern nicht die Verantwortung abnehmen, aber wir können auf die Gefahren hinweisen und deswegen ist so eine Aktion wichtig und deswegen sind wir auch dabei“, sagt „NÖN“-Chefredakteur Martin Gebhart.

Der Landesdirektor des ORF Niederösterreich, Norbert Gollinger, rechnet vor, dass Autofahrer auf Autobahnen, die bei Tempo 130 drei Sekunden lang wegsehen, 108 Meter im Blindflug unterwegs sind: „Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Wir werden daher redaktionell berichten, entsprechende Trailer spielen und die drei Thementage in Mödling, Melk und auch im Landesstudio in St. Pölten veranstalten.“

„Keine Lappalie, abgelenkt zu lenken“

Fragen der Verkehrssicherheit seien dem ORF ein großes Anliegen: "Wir wollen die Autofahrer wachrütteln, dass es keine Lappalie ist, abgelenkt ein Fahrzeug zu lenken. Das ist keine Kleinigkeit, das ist keine Lächerlichkeit, sondern das kann sehr, sehr gefährlich werden für andere Verkehrsteilnehmer und für einen selbst, und das kann letztlich im Falle eines Unfalls tödlich sein“, so Gollinger.

