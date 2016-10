„Schräger“ Pferdesport in Wr. Neustadt

In Wr. Neustadt dreht sich seit Donnerstag alles um Pferde: Zum 25. Mal findet am Gelände der Arena Nova Österreichs größte Reitsportmesse „Apropos Pferd“ statt. Das Showprogramm beweist: Reitsport ist alles andere als ruhig.

Den Ball erobern und möglichst schnell ins gegnerische Tor werfen: Das ist das Ziel der neuen Pferdesportart „La Cuerra“. Dabei werden nicht nur die Pferde, sondern auch die Reiter gefordert. Ähnlich wie beim Handball müssen die Spieler schnell reagieren und die richtige Spieltaktik wählen. Die Tiere würden sich an das hohe Tempo und ungleichmäßige Reiten rasch gewöhnen, sagt „La Cuerra“-Erfinder Hannes M. Hiesberger: „Dadurch, dass wir auch in der Gruppe, also in der Herde sind, bekommen die Pferde das schnell mit. Es geht sehr schnell, dass man die Pferde von Anfang an nicht zu sehr überfordert“, so Hiesberger.

Kontrolle und Vertrauen Treffsicher, schnell und voller Vertrauen: Pferd und Reiter müssen bei „La Cuerra“ gut aufeinander eingespielt sein.

Körperkontakt zwischen Mensch und Pferd

Auch beim Polo gibt es zwischen den Pferden engen Körperkontakt. Die Reiter müssen wiederum gleichzeitig Tier und Schläger unter Kontrolle haben, erklärt der Präsident des Internationalen Poloverbandes, Uwe Seebacher: „Jeder, der glaubt, dass im Reitsport in jeglicher Disziplin alles die Pferde machen, den kann ich nur bitten, sich drauf zu setzen. Man sagt auch, im Polo werden die Lauten leise und die Leisen laut“, so Seebacher. Genau das sei eben die Faszination: Man müsse geistig und körperlich fit sein, so der Präsident.

Mehr als 200 Aussteller präsentieren bei der Messe in Wr. Neustadt die neuesten Trends im Reitsport, von der Bekleidung über den richtigen Sattel oder das Zaumzeug. „Man kann teilweise auch ein paar Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel das Damensattel-Reiten. Wer einmal so wie Sissi durch die Wälder reiten will, kann das hier das erste Mal ausprobieren“, sagt Organisatorin Edith Kremser-Berger. Auch Kinder dürfen auf dem Pferd ein paar Runden drehen. Die Profis sind dann am Sonntag beim Internationalen Springturnier am Zug.

Link: