Bankomat-Diebstahl: Polizei fahndet nach Tätern

Die Polizei fahndet nach drei unbekannten Tätern, die im Sommer mehrere Einbruchsdiebstähle begangen haben sollen. Mit gestohlenen Bankomatkarten sollen die Verdächtigen mehrmals Bargeld behoben haben.

Die erste Tat sollen die Unbekannten Ende Juni begangen haben. Aus der Umkleide eines Gastronomiebetriebes sollen die Verdächtigen die Geldbörse einer Angestellten gestohlen haben. Mit der Bankomatkarte sollen sie später in Maria-Anzbach (Beirk St. Pölten) einen dreistelligen Eurobetrag behoben haben, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung.

Außerdem sollen sie am selben Abend versucht haben, von einem Bankomaten in Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) Geld zu beheben und mit einer gestohlenen Kreditkarte bei einer Tankstelle im Gemeindegebiet von Loosdorf (Bezirk Melk) zu bezahlen.

LPD NÖ

LPD NÖ

Rezeption geplündert

In Emmersdorf (Bezirk Melk) sollen die Unbekannten in einen Beherbergungsbetrieb eingebrochen und von der Rezeption Geldbörsen und Sparbüchsen gestohlen haben. Mit einer gestohlenen Bankomatkarte sollen die Männer anschließend in Marbach an der Donau (Bezirk Melk) einen dreistelligen Eurobetrag behoben haben. Später versuchten sie laut Polizei, Waren bei einer Tankstelle in Kemmelbach (Bezirk Melk) mit einer gestohlenen Bankomatkarte zu bezahlen. Die Fahndung nach den bisher unbekannten Tätern läuft, die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 3232.

