Junge Bands erobern Bühne im Triebwerk

Unter dem Motto „Raus aus dem Proberaum“ gehört am Samstagabend die Triebwerk-Bühne in Wiener Neustadt jungen Bands aus der Region. Die Nachwuchstalente sollen dabei erste Einblicke in das Musikgeschäft bekommen.

„Ich will den jungen Bands die Möglichkeit geben, auf die Bühne zu kommen, erste Erfahrungen zu sammeln und sich untereinander zu vernetzen“, sagt Organisator Sebastian Vogt gegenüber noe.ORF.at. Der 33-Jährige aus Wiener Neustadt war selbst mit seiner Band „Herbstrock“ im Musikgeschäft tätig und will nun junge Talente fördern. „Ich will den jungen Musikern etwas mitgeben“, so Vogt, der heuer bereits zum siebenten Mal den Konzertabend „Young Bands Rising“ im Jugend- und Kulturhaus Triebwerk in Wiener Neustadt veranstaltet.

Christian Leeb

Bereits einen Tag vor dem Konzert haben die Nachwuchs-Musiker die Möglichkeit, Profis aus dem Musikbusiness - wie etwa Tontechnikern oder Produzenten von Plattenfirmen - zu treffen, um Tipps für ihre Band-Karriere zu erhalten. „Sie sollen einen Überblick bekommen, was es bedeutet, professionell in der Musikszene zu arbeiten“, sagt Vogt.

Auf der Suche nach jungen Talenten

Seit September war Vogt auf der Suche nach jungen Talenten. Die Voraussetzung für die Teilnahme am Konzertabend ist normalerweise, dass die Bandmitglieder zwischen 14 und 25 Jahre alt sein müssen und ihren Proberaum im engeren Umkreis von Wiener Neustadt haben. „Wir sind in dieser Hinsicht aber nicht mehr ganz so streng, da nicht mehr so viele Nachwuchsmusiker da sind. Deswegen haben wir unsere Kriterien erweitert“, erklärt der Organisator.

So stehen dieses Jahr die Rockband „Multiple Crash“ aus dem Burgenland sowie die niederösterreichische Indie-Rock-Band „Take your Time“ aus Baden am Samstag auf der Bühne. Vogt betont, dass es sich allerdings nicht um einen Bandwettbewerb handelt: „Bei den Bandwettbewerben müssen die Bands mittlerweile meist selbst ein Kartenkontingent kaufen und bleiben nicht selten dann auf den Kosten sitzen, wenn sie nicht genügend Abnehmer finden.“

Triebwerk/ Conrad Hessler

Vogt: „Es fehlen Bühnen in der Region“

Vogt kritisiert weiter, dass es schwer geworden ist, für junge Bands Möglichkeiten für Auftritte zu finden. „Es fehlen Bühnen in der Region, wo junge Bands spielen können. Es müsste mehr in die Jugendkultur investiert werden“, so Vogt. Mit dem Konzertabend will er den jungen Kreativen eine Plattform für Erfahrungen bieten. Eine erste, kleine Gage für den Auftritt wartet auf die beiden Bands dann ebenfalls.

