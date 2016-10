Fünf Museeen erhielten erstmals Gütesiegel

16 heimische Museen sind neu mit dem Museumsgütesiegel bis 2021 ausgezeichnet worden. Darunter befinden sich auch fünf Museen aus Niederösterreich, unter anderem die Römerstadt Carnuntum und das Museum „Erlauf erinnert“.

Das österreichische Museumsgütesiegel weist „besonders ausgezeichnete Museumsarbeit“ aus und wird gemeinsam von den beiden Verbänden ICOM Österreich und Museumsbund Österreich vergeben, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Museumsbunds Österreich.

Museumsgütesiegel dient der Qualitätssicherung

„Das Museumsgütesiegel ist ein international als vorbildlich anerkanntes Instrument zur Qualitätssicherung im Museumswesen“, so Juryvorsitzender Wolfgang Meighörner, Direktor der Tiroler Landesmuseen. Insgesamt tragen nun 248 österreichische Museen das Museumsgütesiegel, davon zwölf Museen im Burgenland, 20 in Kärnten, 32 in Niederösterreich, 39 in Oberösterreich, 29 in Salzburg, 39 in der Steiermark, 28 in Tirol, 15 in Vorarlberg sowie 34 in Wien.

Wolfgang Kainzner

In Niederösterreich erhielten folgende fünf Museen erstmals das Museumsgütesiegel: Diözesanmuseum St. Pölten, ERLAUF ERINNERT in Erlauf (Bezirk Melk), Museum Humanum in Fratres (Bezirk Waidhofen an der Thaya), die Römerstadt Carnuntum (Bezirk Bruck an der Leitha) und das Stadtmuseum Traiskirchen (Bezirk Baden).

Das Gütesiegel von 17 Museen wurde für weitere fünf Jahre verlängert. Acht Anträge mussten aufgrund der Nichterfüllung von Kriterien abgelehnt werden, für zwei Institutionen wurde das Gütesiegel ruhend gestellt.

