Asylberechtige sollen als Saisonarbeiter helfen

2015 wurden in Niederösterreich 6.000 Saisonarbeiter in der Landwirtschaft beschäftigt. Der Bedarf sei aber weitaus größer, so die Landwirtschaftskammer, man möchte deshalb asylberechtigten Personen diese Arbeit vermitteln.

Konkret soll ab der nächsten Saison die Beschäftigung im Agrarsektor in Österreich erleichtert werden. Bislang konnten Saisonarbeiter nur direkt von einem Betrieb für wenige Wochen oder Monate angestellt werden.

Schultes: „Mehrere hundert Jobs könnten entstehen“

Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und auch Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, schlägt deshalb vor, dass die Arbeiter künftig auch über Firmen vermittelt werden können, also eine Art Personalleasing. Dadurch könnten mehrere hundert Jobs für Asylberechtige entstehen, glaubt Schultes.

Der Stundenlohn soll bei entsprechender Qualifikation bei marktüblichen Sätzen liegen, also bei etwa acht Euro. Gleichzeitig soll es eine Lockerung bei Pensionsversicherungsbeiträgen geben. Schultes spricht sich dafür aus, dass für die ersten drei Beschäftigungsmonate der Beitrag entfällt. Die Arbeiter bekommen dadurch mehr Gehalt und die Saisonarbeit würde insgesamt attraktiver werden.

