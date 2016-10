Zwölf Betrugsanzeigen gegen „Teppichreiniger“

Mit der Reinigung von Teppichen soll eine Firma in Niederösterreich unlautere Geschäfte gemacht haben. Die Polizei berichtet von Anzeigen von zwölf Geschädigten, die Zahl der Opfer dürfte aber weit höher sein.

Zur Vorgangsweise wurde in einer Aussendung der Landespolizeidirektion erläutert, dass die Firma „Orient Teppich Galerie“ mittels Flyer in diversen Zeitungen Teppichreinigungen und -reparaturen anbiete. Bei der Abholung würden dann häufig überhöhte Preise in den Auftragsschein eingefügt. Wenn der Kunde aber verhandle bzw. nachfrage, verringere sich der Preis oft um zwei Drittel. In der Folge würden die beauftragten Arbeiten äußerst mangelhaft durchgeführt. „in mehreren Fällen wurde der Teppich bislang nicht den Besitzern rückerstattet“, heißt es auf der Website der Landespolizeidirektion.

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Die Betrügereien wurden in St. Pölten und in den Bezirken St. Pölten, Melk, Tulln, Krems, Lilienfeld und Waidhofen an der Ybbs verübt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst nicht bekannt. Beim Stadtpolizeikommando in St. Pölten lagern derzeit bei der Firma beschlagnahmte Teppiche im Wert von etwa 60.000 Euro.

Die namentlich bekannten Täter sind nach Angaben der Polizei telefonisch sowie auch an der angegebenen Firmenadresse in Loosdorf (Bezirk Melk) nicht mehr erreichbar bzw. anzutreffen, man ermittle ihren derzeitigen Aufenthaltsort. Die Polizei ersucht, dass sich Geschädigte mit dem Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos St. Pölten unter der Telefonnummer 059133-35-3333 in Verbindung setzen.

