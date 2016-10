Hotellerie sucht junges Personal

Die Hotellerie sucht in vielen Regionen händeringend Personal. Um Jugendliche für Berufe in dieser Branche zu begeistern, machen am Sonntag 190 Hotels - davon 16 in Niederösterreich - einen Tag der offenen Hoteltür.

In den niederösterreichischen Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben sind derzeit 171 Lehrstellen nicht besetzt. Trotz der hohen Arbeitslosenzahlen hat die Hotellerie aber Probleme, Personal zu finden. Das will sie mit der Aktion am Sonntag ändern. Am Tag der offenen Hoteltür bekommen Jugendliche und deren Eltern einen Einblick in die Arbeit eines Hotelbetriebes.

APA/Hebert Neubauer

Wie modern diese Arbeit sein kann, will man mit der Aktion zeigen. Denn das Image der Hotellerie ist nach Angaben von Claudia Bär von der Österreichischen Hoteliervereinigung verstaubt. Beim Tag der offenen Hoteltür werden Führungen angeboten, zudem können die Jugendlichen in den unterschiedlichen Hotelbereichen wie Service, Rezeption oder Marketing erste Erfahrungen sammeln. Mit der Aktion wollen die Hoteliers auch zeigen, wie wichtig ihre Betriebe für die regionale Wertschöpfung sind.

In Niederösterreich nehmen folgende Hotels teil: Arte Hotel Krems, Berghotel Tulbingerkogel in Mauerbach, College Garden Hotel in Bad Vöslau, Das Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs, Gartenhotel Pfefferl in Dürnstein, Hotel Altes Kloster in Hainburg, Hotel Althof Retz, Hotel Drei Königshof in Stockerau, Hotel Krainerhütte in Baden, Hotel Höldrichsmühle in der Hinterbrühl, Schneeberghof in Puchberg, Hotel Schwarzalm im Zwettl, Hotel Therme Laa, Landhotel Wachau in Emmersdorf, Kothmühle in Neuhofen an der Ybbs und das Loisium in Langenlois.

