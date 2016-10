Literaturhaus NÖ präsentiert im Herbst Krimi & Co

Von Ilija Trojanow bis Christoph Ransmayr: Das Unabhängige Literaturhaus NÖ in Krems erwartet im Herbst illustre Gäste. Freunde der Krimiliteratur dürfen sich am Donnerstag auf Bernhard Aichner und Daniela Larcher freuen.

Bernhard Aichner, laut dem Literaturhaus „der österreichische King of Crime“, liest ab 19.00 Uhr aus seinem neuesten Band „Interview mit einem Mörder“, eine Geschichte rund um den eigenwilligen, liebenswürdigen Totengräber Max Broll und dessen besten Freund, den Ex-Fußballer Johann Baroni. Daniela Larcher, gebürtige Vorarlbergerin, hat ihren Chefinspektor Otto Morell bereits vier Mal ermitteln lassen. Im zuletzt erschienenen Band „Teures Schweigen“ führt der Fall über das Geheimnis eines alten Teppichs bis in die Zeit der Türkenbelagerung und gleichzeitig in die gar nicht salonfähigen Abgründe der Wiener High Society.

Literatur muss erwandert werden

„Literatur & Wandern“ heißt es am 5. und 6. November. Alfred Benesch leitet am Samstag in Aggsbach Dorf (15.00 Uhr) eine Spurensuche zu den Kartäusern in der Wachau mit anschließendem Besuch der historischen Hammerschmiede. Um 18.00 Uhr liest im Gasthaus zur Kartause der Journalist und Essayist Martin Leidenfrost aus seinen Essays „Expedition Europa“. Am Sonntag geht es per pedes in und um das Kupfertal und den Limes, ehe der nicht nur als Kinderbuchautor bekannte Heinz Janisch im Gasthaus zur Wachau in Mitterarnsdorf sein literarisches Reisegepäck öffnet.

Am 24. November nehmen dann mit Dzevad Karahasan und Ilija Trojanow international renommierte Autoren Platz auf der Bühne des Literaturhauses. Christoph Ransmayr präsentiert am 1. Dezember seinen neuen Roman „Cox oder Der Lauf der Zeit“. Mit diesem Werk beweise der Autor wieder einmal, dass er das Kunststück beherrscht, sich immer wieder selbst zu übertreffen, so das Literaturhaus. Den Abschluss des heurigen Veranstaltungsjahres bildet die Präsentation des Lyrikbandes Netzwerk: Poesie am 4. Dezember in der Galerie Göttlicher in Krems.

Link: