Traktor bei Unfall umgekippt

In Matzendorf (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Freitagabend ein Traktor mit einem Auto kollidiert. Der Aufprall war so heftig, dass die Landmaschine auf ein Feld gedrängt wurde und umkippte.

Wie es zu diesem Unfall zwischen dem Pkw und dem Traktor auf der Landstraße 151 bei Matzendorf gekommen war, ist noch unklar. Der verletzte Traktorlenker wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Die beiden Auto-Insassen erlitten einen Schock.

Mittels Seilwinde und mehreren Gegensicherungen wurde der Traktor von der Feuerwehr wieder aufgerichtet. Die Landstraße bei Matzendorf blieb während der Bergearbeiten der beiden Fahrzeuge für längere Zeit gesperrt.